Макар о Карлссоне в «Питтсбурге»: «Сумасшедший обмен, должно быть, один из крупнейших в истории НХЛ»

Кэйл Макар высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

6 августа шведский защитник Карлссон присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Это был сумасшедший обмен. Ребята из команды переписывались и говорили: «Ух ты, как много активов задействовано». Должно быть, это был один из крупнейших обменов в истории .

Конечно, у них теперь два [талантливых] парня в лице и . Будет интересно понаблюдать за их динамикой, потому что у них есть два праворуких защитника, которые очень, очень хороши.

Я с нетерпением жду возможности понаблюдать за этой командой», – сказал защитник « » .