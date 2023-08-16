Макар о Карлссоне в «Питтсбурге»: «Сумасшедший обмен, должно быть, один из крупнейших в истории НХЛ»

Теги Питтсбург Колорадо Крис Летанг НХЛ Эрик Карлссон Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

6 августа шведский защитник Карлссон присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Это был сумасшедший обмен. Ребята из команды переписывались и говорили: «Ух ты, как много активов задействовано». Должно быть, это был один из крупнейших обменов в истории НХЛ.

Конечно, у них теперь два [талантливых] парня в лице Летанга и Карлссона. Будет интересно понаблюдать за их динамикой, потому что у них есть  два праворуких защитника, которые очень, очень хороши.

Я с нетерпением жду возможности понаблюдать за этой командой», – сказал защитник «Колорадо» Макар.

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1 комментарий

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Pink Floyd1276
Макарушка, зачем наблюдать, переходи к нам, будешь третьим.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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