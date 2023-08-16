Макар об Олимпиаде: «Все хотят турнир с участием лучших. Надеюсь, мы сможем что-нибудь придумать. Это было бы захватывающе»

Теги Колорадо Сборная Канады по хоккею НХЛ олимпийский хоккейный турнир Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар надеется на участие НХЛ в Олимпиаде-2026.

На данный момент решение по этому вопросу не принято. 

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

«Все хотят турнир с участием всех лучших.

Для лиги было бы очень важно снова принять участие в международных турнирах.

Надеюсь, мы сможем что-нибудь придумать. Потому что это было бы невероятно захватывающе», – сказал канадский защитник «Колорадо» Макар.

Глава профсоюза НХЛ об Олимпиаде-2026: «Я работаю с Беттмэном и ИИХФ. Мы придем к соглашению, надеюсь. Игроки хотят турнир с участием всех лучших»

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1 комментарий

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Alexander Nikolaev
надеюсь, это случится раньше, чем его станут называть "дед Макар".
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