Макар об Олимпиаде: «Все хотят турнир с участием лучших. Надеюсь, мы сможем что-нибудь придумать. Это было бы захватывающе»

Кэйл Макар надеется на участие НХЛ в Олимпиаде-2026.

На данный момент решение по этому вопросу не принято.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

«Все хотят турнир с участием всех лучших.

Для лиги было бы очень важно снова принять участие в международных турнирах.

Надеюсь, мы сможем что-нибудь придумать. Потому что это было бы невероятно захватывающе», – сказал канадский защитник «Колорадо» Макар.

Глава профсоюза НХЛ об Олимпиаде-2026: «Я работаю с Беттмэном и ИИХФ. Мы придем к соглашению, надеюсь. Игроки хотят турнир с участием всех лучших»