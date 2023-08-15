Макар о том, что Гретцки и Кэссиди сравнивают его с Орром: «Это безумие. Я еще почти ничего не сделал. То, чего он добился, практически невозможно превзойти»

Теги Колорадо Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Брюс Кэссиди Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар высказался о том, что его сравнивают с Бобби Орром.

Уэйн Гретцки ранее сказал, что он больше всех игроков похож на Бобби Орра в том, что касается игры в нападении и обороне. Тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди отметил, что Макар – «современный Бобби Орр».

«Это сумасшедшие комментарии. То, что меня сравнивают с таким парнем, – это безумие. Мне трудно это осмыслить. Мне 24 года. То, чего он добился за свою карьеру, практически невозможно превзойти. Я еще очень далек от этого. 

Всякий раз, когда тебя сравнивают с кем-то подобным, очевидно, что ты будешь польщен. Но в то же время я просто чувствую, что еще почти ничего не сделал. Я все еще так молод», – сказал защитник «Колорадо» Макар.

24-летний Макар набрал 66 (17+49) очков в 60 матчах сезона-2022/23. Напомним, в 2022 году он стал обладателем «Норрис Трофи».

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1 комментарий

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Комнатный олень
Скромный парень! успеха ему!
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