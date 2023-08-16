Экс-форвард «Монреаля» Байрон завершит карьеру. Он провел 12 сезонов в НХЛ
Генменеджер «Монреаля» сообщил, что нападающий Пол Байрон завершит карьеру.
По словам Кента Хьюза, это произойдет до начала сезона-2023/24.
Генменеджер добавил, что Байрон встретится с «Монреалем» в сентябре, чтобы обсудить работу в клубе.
Нападающий не играл в прошлом сезоне. В чемпионате-2021/22 он принял участие всего в 27 матчах из-за травмы бедра.
Байрон играл за «Монреаль» с сезона-2015/16. Ранее он также выступал за «Баффало» и «Калгари».
Всего на его счету 208 (98+110) баллов в 521 игре в НХЛ.
Срок соглашения игрока истек по окончании сезона-2022/23.
Ещё неведанный избранник..." (с)