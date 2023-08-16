Экс-форвард «Монреаля» Байрон завершит карьеру. Он провел 12 сезонов в НХЛ

Теги Баффало Монреаль Калгари НХЛ Кент Хьюз Пол Байрон Хоккей

Генменеджер «Монреаля» сообщил, что нападающий Пол Байрон завершит карьеру.

По словам Кента Хьюза, это произойдет до начала сезона-2023/24.

Генменеджер добавил, что Байрон встретится с «Монреалем» в сентябре, чтобы обсудить работу в клубе.

Нападающий не играл в прошлом сезоне. В чемпионате-2021/22 он принял участие всего в 27 матчах из-за травмы бедра.

Байрон играл за «Монреаль» с сезона-2015/16. Ранее он также выступал за «Баффало» и «Калгари».

Всего на его счету 208 (98+110) баллов в 521 игре в НХЛ.

Срок соглашения игрока истек по окончании сезона-2022/23.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeff Lebowski
"Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведанный избранник..." (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Jeff Lebowski
"Нет, я не Байрон, я другой, Ещё неведанный избранник..." (с)
Ещё молодой Робак в Брате-2)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий