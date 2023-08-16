Экс-форвард «Монреаля» Байрон завершит карьеру. Он провел 12 сезонов в НХЛ

Генменеджер «Монреаля» сообщил, что нападающий Пол Байрон завершит карьеру.

По словам Кента Хьюза, это произойдет до начала сезона-2023/24.

Генменеджер добавил, что Байрон встретится с « » в сентябре, чтобы обсудить работу в клубе.

Нападающий не играл в прошлом сезоне. В чемпионате-2021/22 он принял участие всего в 27 матчах из-за травмы бедра.

играл за «Монреаль» с сезона-2015/16. Ранее он также выступал за «Баффало» и «Калгари».

Всего на его счету 208 (98+110) баллов в 521 игре в .

Срок соглашения игрока истек по окончании сезона-2022/23.