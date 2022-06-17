«Монреаль» не планирует играть без капитана после обмена Уэбера

«Монреаль» не планирует играть без капитана после обмена .

Генеральный менеджер Кент Хьюз заявил, что клуб планирует назначить нового капитана.

«Когда я только взялся за эту работу, мне сразу задали вопрос о капитане, будет ли он назначен. Я думаю, что да.

Это не тот вопрос, который я буду решать в одностороннем порядке. Мы собираемся поговорить об этом с тренерским штабом.

У нас было время, чтобы оценить ситуацию и поговорить с игроками о том, кто прогрессирует, обладает лидерскими качествами и зрелостью, чтобы взять на себя такую ​​​​роль в таком месте», – сказал Хьюз.

Уэбер был назначен капитаном в 2018 году после обмена Макса Пачиоретти в «Вегас». Прошлый сезон защитник полностью пропустил из-за травм, де-факто он уже завершил карьеру.

Сегодня стало известно о том, что «Канадиенс» обменяли контракт Уэбера в «Голден Найтс».

Претендентами на капитанскую нашивку называются форварды , и .