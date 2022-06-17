«Монреаль» не планирует играть без капитана после обмена Уэбера

Теги Монреаль Ши Уэбер НХЛ Кент Хьюз Пол Байрон Брендан Галлахер Ник Сузуки Хоккей

«Монреаль» не планирует играть без капитана после обмена Ши Уэбера.

Генеральный менеджер Кент Хьюз заявил, что клуб планирует назначить нового капитана. 

«Когда я только взялся за эту работу, мне сразу задали вопрос о капитане, будет ли он назначен. Я думаю, что да.

Это не тот вопрос, который я буду решать в одностороннем порядке. Мы собираемся поговорить об этом с тренерским штабом.

У нас было время, чтобы оценить ситуацию и поговорить с игроками о том, кто прогрессирует, обладает лидерскими качествами и зрелостью, чтобы взять на себя такую ​​​​роль в таком месте», – сказал Хьюз. 

Уэбер был назначен капитаном «Монреаля» в 2018 году после обмена Макса Пачиоретти в «Вегас». Прошлый сезон защитник полностью пропустил из-за травм, де-факто он уже завершил карьеру. 

Сегодня стало известно о том, что «Канадиенс» обменяли контракт Уэбера в «Голден Найтс». 

Претендентами на капитанскую нашивку называются форварды Брендан Галлахер, Ник Сузуки и Пол Байрон

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