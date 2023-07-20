Глава профсоюза НХЛ об Олимпиаде-2026: «Я работаю с Беттмэном и ИИХФ. Мы придем к соглашению, надеюсь. Игроки хотят турнир с участием всех лучших»
Глава профсоюза игроков НХЛ надеется на участие лиги в Олимпиаде-2026.
На данный момент решение по этому вопросу не принято.
Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.
Олимпиада-2026 пройдет в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Я работаю с Гэри Беттмэном и ИИХФ. Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению и двинуться вперед. Многие игроки хотят представлять свои страны. Они хотят видеть турнир с участием всех лучших.
Что касается Кубка мира, то игроки хотят, чтобы в нем тоже играли все лучшие. У них есть опасения по поводу стабильности турнира», – сказал Марти Уолш.
НХЛ планировала возобновить Кубок мира в 2024 году, но позже сдвинула срок возможного проведения турнира на год.
Ситуация с участием сборной России в Кубке мира и олимпийском турнире остается неопределенной.
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