Глава профсоюза НХЛ об Олимпиаде-2026: «Я работаю с Беттмэном и ИИХФ. Мы придем к соглашению, надеюсь. Игроки хотят турнир с участием всех лучших»

Теги ИИХФ Гэри Беттмэн НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Марти Уолш Хоккей

Глава профсоюза игроков НХЛ надеется на участие лиги в Олимпиаде-2026.

На данный момент решение по этому вопросу не принято. 

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. 

Олимпиада-2026 пройдет в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

«Я работаю с Гэри Беттмэном и ИИХФ. Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению и двинуться вперед. Многие игроки хотят представлять свои страны. Они хотят видеть турнир с участием всех лучших. 

Что касается Кубка мира, то игроки хотят, чтобы в нем тоже играли все лучшие. У них есть опасения по поводу стабильности турнира», – сказал Марти Уолш. 

НХЛ планировала возобновить Кубок мира в 2024 году, но позже сдвинула срок возможного проведения турнира на год. 

Ситуация с участием сборной России в Кубке мира и олимпийском турнире остается неопределенной. 

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3 комментария

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Maxim Shumov
Турнир с участием всех лучших уже прошел в виде суперсерии Красной машины против Белорусии. Олимпиада потеряла свою актуальность.
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maks44
"А нам все равно, а нам все равно! Мы волшебную косим трын-траву."
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