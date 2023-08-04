Гуляев о беседе с Сакиком перед драфтом НХЛ: «Он сказал, что «Колорадо» меня заберет, если что. Я ему – что Макар мой любимый игрок»
Михаил Гуляев рассказал о беседе с Джо Сакиком перед драфтом НХЛ.
18-летний защитник был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим 31-м номером. Контракт игрока с «Авангардом» рассчитан до 2025 года.
Бывший капитан и генеральный менеджер «Колорадо» Сакик сейчас занимает должность президента клуба по хоккейным операциям.
«Колорадо» проявлял ко мне интерес, и в день драфта было второе собеседование. Я разговаривал с Джо Сакиком, он хотел меня забрать, и тогда сказал: если будет выбор, мы тебя заберем.
«Авангард» мне потом разрешил съездить в лагерь развития. Много узнал для себя, мне много подсказали, над чем нужно работать.
За Кэйлом Макаром стараюсь следить. Я сказал Сакику, что это мой любимый игрок», – сказал Гуляев.
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