Гуляев о беседе с Сакиком перед драфтом НХЛ: «Он сказал, что «Колорадо» меня заберет, если что. Я ему – что Макар мой любимый игрок»

Михаил Гуляев рассказал о беседе с Джо Сакиком перед драфтом НХЛ.

18-летний защитник был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим 31-м номером. Контракт игрока с « » рассчитан до 2025 года.

Бывший капитан и генеральный менеджер « » Сакик сейчас занимает должность президента клуба по хоккейным операциям.

«Колорадо» проявлял ко мне интерес, и в день драфта было второе собеседование. Я разговаривал с , он хотел меня забрать, и тогда сказал: если будет выбор, мы тебя заберем.

«Авангард» мне потом разрешил съездить в лагерь развития. Много узнал для себя, мне много подсказали, над чем нужно работать.

За Кэйлом Макаром стараюсь следить. Я сказал Сакику, что это мой любимый игрок», – сказал .