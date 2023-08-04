Гуляев о беседе с Сакиком перед драфтом НХЛ: «Он сказал, что «Колорадо» меня заберет, если что. Я ему – что Макар мой любимый игрок»

Теги Авангард Колорадо Джо Сакик НХЛ КХЛ Кэйл Макар ТАСС Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев рассказал о беседе с Джо Сакиком перед драфтом НХЛ.

18-летний защитник был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим 31-м номером. Контракт игрока с «Авангардом» рассчитан до 2025 года.

Бывший капитан и генеральный менеджер «Колорадо» Сакик сейчас занимает должность президента клуба по хоккейным операциям. 

«Колорадо» проявлял ко мне интерес, и в день драфта было второе собеседование. Я разговаривал с Джо Сакиком, он хотел меня забрать, и тогда сказал: если будет выбор, мы тебя заберем.

«Авангард» мне потом разрешил съездить в лагерь развития. Много узнал для себя, мне много подсказали, над чем нужно работать.

За Кэйлом Макаром стараюсь следить. Я сказал Сакику, что это мой любимый игрок», – сказал Гуляев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий