«Каролина» продлила договор об аренде арены в Роли до 2044 года. В планах капитальный ремонт сооружения и развитие района

Теги болельщики Каролина бизнес НХЛ PNC Arena Том Дандон Хоккей

«Каролина» продлила договор об аренде арены в Роли до 2044 года.

Новое соглашение с владельцами PNC Arena рассчитано на 20 лет. 

Им предусмотрено проведение капитального ремонта сооружения, открытого в 1999 году, а также развитие близлежащего района за счет проекта спортивно-развлекательного кластера. 

Отмечается, что арена ежегодно приносит около 262 миллионов долларов дохода округу Уэйк. 

«Этот проект превратит PNC Arena в круглогодичное место досуга для жителей, а также улучшит впечатления от посещения матчей и других мероприятий.

Северная Каролина – это дом для «Харрикейнс», и я с гордостью говорю, что мы по-прежнему будем называть PNC Arena своим домом», – сказал владелец клуба Том Дандон.

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