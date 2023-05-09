«Чикаго» выручил 2,5 млн долларов от продажи абонементов за 1,5 часа с момента победы в драфт-лотерее (Chicago Sun-Times)

«Чикаго» выручил 2,5 млн долларов от продажи абонементов после победы в драфт-лотерее.

Сегодня стало известно, что клуб получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023.

Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп сообщил, что за следующие полтора часа клуб выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов на следующий сезон.

В том числе было продано более 500 абонементов новым покупателям.

В минувшем регулярном чемпионате средняя посещаемость матчей « » (17 167 зрителей) стала худшей за последние 15 лет, не считая ковидного сезона-2020/21. Клуб финишировал на 30-м месте в НХЛ.

Фаворитом драфта является 17-летний канадский форвард . В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.