«Чикаго» выручил 2,5 млн долларов от продажи абонементов за 1,5 часа с момента победы в драфт-лотерее (Chicago Sun-Times)

Теги болельщики Чикаго бизнес НХЛ драфт НХЛ деньги Коннор Бедард Хоккей

«Чикаго» выручил 2,5 млн долларов от продажи абонементов после победы в драфт-лотерее.

Сегодня стало известно, что клуб получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023.

Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп сообщил, что за следующие полтора часа клуб выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов на следующий сезон.

В том числе было продано более 500 абонементов новым покупателям. 

В минувшем регулярном чемпионате средняя посещаемость матчей «Чикаго» (17 167 зрителей) стала худшей за последние 15 лет, не считая ковидного сезона-2020/21. Клуб финишировал на 30-м месте в НХЛ. 

Фаворитом драфта является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

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24 комментария

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Pink Floyd1276
Ответ Демид Котов
Представляете как спал Бедард после того как Чикаго выпал первый номер?
Как нормальные люди - лежа.
+25
-1
+24
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Андрей Серафимович
Пошла жара в Чикаго))
+21
0
+21
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TOEWS
И это ещё джерси с 98 номером в массовое производство не запустили:)
Чувствую Конннор все деньги отобьёт затраченные на его контракты , ещё до подписания контракта новичка:)
+19
0
+19
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АРХАТ
"В минувшем регулярном чемпионате средняя посещаемость матчей «Чикаго» (17 167 зрителей)"
Это ещё неплохо, вот в сезоне 2006/2007 было вообще 12700.
+11
0
+11
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ТумбаЮмба
Ответ Демид Котов
Представляете как спал Бедард после того как Чикаго выпал первый номер?
Если бы первый номер выпал условному Анахайму, он спал бы лучше ?

Он знал, что в любом случае достанется одному из нынешних аутсайдеров.
+9
-1
+8
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Демид Котов
Представляете как спал Бедард после того как Чикаго выпал первый номер?
+9
-3
+6
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Evgeny Trifonov
а прикиньте Чикакого замкнёт и они не возьмут Бедарда
+7
-1
+6
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Sutekh Hexen
Рад за Чикаго, но на одном Бедарде былое величие не вернуть.
+4
0
+4
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Андрей Серафимович
Ответ Sutekh Hexen
Рад за Чикаго, но на одном Бедарде былое величие не вернуть.
Да, но с ним будет капельку проще это сделать))
+3
0
+3
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Максим Пузиков
Вот он, бизнес))))
+1
0
+1
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TOEWS
Ответ Pink Floyd1276
А точно будет играть под этим номером и почему 98?
Так он в Рейджане Патс под этим номером играет. Точнее играл:) Честно не знаю , возможно из-за Макдевида :)
+1
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Art Ebosh
Ответ Сергей Кот
а возьмут и выберут не Бедарда, во ржака-то будет)
Смеялись всей маршруткой
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Сергей Кот
Ответ Nissan 0123
а Чикаго берёт Мичкова)
а кстати, может еще и Мичкова взять?
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Angelgirl
Ответ Демид Котов
Представляете как спал Бедард после того как Чикаго выпал первый номер?
Зато Чикаго! В НХЛ всё быстро может поменяться и аутсайдер может стать чемпионом.
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te quiero
Ответ ТумбаЮмба
Если бы первый номер выпал условному Анахайму, он спал бы лучше ? Он знал, что в любом случае достанется одному из нынешних аутсайдеров.
Анахайм - по сути пригород ЛА. В Калифорнии жить всяко лучше, чем в Чикаго, хотя бы в плане климата.
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iron_m
Ответ Crenk
Неплохих НСА теперь станет возможно привлечь Платёжка позволяет
Рынок очень скуден этим летом. Да и рано их привлекать. Ещё минимум два сезона танкинга.
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Николай Васильков
Ответ TOEWS
Так он в Рейджане Патс под этим номером играет. Точнее играл:) Честно не знаю , возможно из-за Макдевида :)
В сборной он был 16. В клубе 98. Не определился ещё похоже.
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Pink Floyd1276
Ответ TOEWS
И это ещё джерси с 98 номером в массовое производство не запустили:) Чувствую Конннор все деньги отобьёт затраченные на его контракты , ещё до подписания контракта новичка:)
А точно будет играть под этим номером и почему 98?
+1
-1
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Sergeev55
Молодой канадец будет тащить Чикаго!!!
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Nissan 0123
а Чикаго берёт Мичкова)
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dzenga 1
А говорят что не бабки правят миром. Еще как правят !!!
+3
-3
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Crenk
Неплохих НСА теперь станет возможно привлечь
Платёжка позволяет
0
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