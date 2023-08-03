Ротенберг о потолке зарплат: «В СКА будет все по регламенту, когда начнется сезон. Сейчас посмотрим на предсезонные турниры»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА превышает потолок зарплат КХЛ.

– Вы сказали на пресс-конференции, что потолок зарплат для вас не является проблемой.

– Я сказал по-другому. СКА с первого дня создания КХЛ соблюдает регламент. И в этом сезоне мы будем соблюдать регламент, как и все остальные клубы.

Сейчас мы посмотрим на предсезонные турниры. Когда начнется сезон, у нас будет все по регламенту.

– Сейчас вы превышаете потолок более чем на 200 миллионов. Уже есть какие-то варианты, кто покинет команду?

– Вы увидите нашу первую игру. Может, вы расскажете, какие могут быть варианты?

– Но у вас не примут участие сборники. Так бы я сказал.

– Игра покажет. Не будем опережать события. Мы работаем по факту, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг о составе СКА: «Даже 40 игроков на все команды не хватает. Мы ни разу не нарушали регламент, не понимаю хайп. Конкуренты запускают, видимо»

СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом

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6 комментариев

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Ну в крайнем случае поменяем Регламент- добавил Роман..
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сейчас Йозе посмотрит предсезонные турниры, заберёт всех с других команд, кто ему понравится, а неликвид раскидает по Ладам и Сочам. И будет орать, что мы скоро догоним НХЛ
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газпром-мечты сбываются
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про систему промолчал....
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Какую хоккейную новость не откроешь везде "Ротенберг о..., Ротенберг о..., Ротенберг в списке". Пора уже ветку переименовать "Ротенберг и хоккей". Ну это полный ахтунг друзья. Я понимаю, что для Спортса важен трафик, но нельзя же хоккейную ветку превращать в личную ветку Ротенберга.
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Ответ Bartez1986
сейчас Йозе посмотрит предсезонные турниры, заберёт всех с других команд, кто ему понравится, а неликвид раскидает по Ладам и Сочам. И будет орать, что мы скоро догоним НХЛ
сейчас Йозе посмотрит предсезонные турниры, заберёт всех с других команд, кто ему понравится, и начнëт пропихивать повышение потолка до 1,5 лярда, которое примут за неделю до старта.
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