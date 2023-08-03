Ротенберг о потолке зарплат: «В СКА будет все по регламенту, когда начнется сезон. Сейчас посмотрим на предсезонные турниры»

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА превышает потолок зарплат КХЛ.

– Вы сказали на пресс-конференции, что потолок зарплат для вас не является проблемой.

– Я сказал по-другому. СКА с первого дня создания соблюдает регламент. И в этом сезоне мы будем соблюдать регламент, как и все остальные клубы.

Сейчас мы посмотрим на предсезонные турниры. Когда начнется сезон, у нас будет все по регламенту.

– Сейчас вы превышаете потолок более чем на 200 миллионов. Уже есть какие-то варианты, кто покинет команду?

– Вы увидите нашу первую игру. Может, вы расскажете, какие могут быть варианты?

– Но у вас не примут участие сборники. Так бы я сказал.

– Игра покажет. Не будем опережать события. Мы работаем по факту, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг о составе СКА: «Даже 40 игроков на все команды не хватает. Мы ни разу не нарушали регламент, не понимаю хайп. Конкуренты запускают, видимо»

СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом