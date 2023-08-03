Ротенберг о решении обменять Прохоркина: «Это больно и тяжело по-человечески. Но главное – результат»
Роман Ротенберг прокомментировал решение обменять Николая Прохоркина.
Главный тренер СКА ранее сообщил, что нападающий покидает команду. Идет поиск вариантов продолжения карьеры для игрока, поскольку его контракт с клубом действует еще два сезона.
– Правда, что вы решили расстаться с Прохоркиным на основании двусторонней игры?
– Я работаю с Прохоркиным с 2016 года. Было достаточно много времени, чтобы хорошо узнать игрока и принять решение.
Это больно и тяжело по-человечески. Но главное – это результат.
– Михаила Воробьева сватают в другие команды...
– Я не хочу комментировать слухи. Интриги – это работа журналистов. У нас своя работа. Команда, которая у нас сейчас здесь – это та команда, которая будет готовиться к сезону, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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