Роман Ротенберг прокомментировал решение обменять Николая Прохоркина.

Главный тренер СКА ранее сообщил, что нападающий покидает команду. Идет поиск вариантов продолжения карьеры для игрока, поскольку его контракт с клубом действует еще два сезона.

– Правда, что вы решили расстаться с на основании двусторонней игры?

– Я работаю с Прохоркиным с 2016 года. Было достаточно много времени, чтобы хорошо узнать игрока и принять решение.

Это больно и тяжело по-человечески. Но главное – это результат.

– сватают в другие команды...

– Я не хочу комментировать слухи. Интриги – это работа журналистов. У нас своя работа. Команда, которая у нас сейчас здесь – это та команда, которая будет готовиться к сезону, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.