Генменеджер «Ак Барса»: «У Знарка немножко не получилось, но фундамент он заложил, нужно было чуть подкорректировать. Билялетдинов понимал это»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Марат Валиуллин высказался о работе Олега Знарка на посту тренера «Ак Барса».

– Сезон завершился на мажорной ноте – выход в финал и достойная серия с ЦСКА. Но мы помним первую половину сезона, где все было совсем по-другому. Есть распространенное мнение, что ситуацию перевернул исключительно Билялетдинов. Согласны?

– Я всегда говорил, что у Олега Знарка немножко не получилось, но фундамент он заложил, нужно было чуть подкорректировать, что понимал Билялетдинов.

Понятно, что октябрь-ноябрь были сложным этапом для нас. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает.

– Есть понимание, что без смены тренера «Ак Барс» закончил бы сезон вылетом в первом раунде?

– Такое могло произойти при любом раскладе. Билялетдинов – очень хороший специалист, но и для него было тяжело входить в работу. Все-таки он три года до этого пропустил. Но получилось, как видите, хорошо.

– После финала в прошлом сезоне, в новом программа-минимум – Кубок Гагарина?

– Такая задача ставится на каждый сезон. Если не ставить максимальные задачи, то для чего тогда собирать эту команду? Всегда должно быть только первое место, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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