Курьянов о контрактах на 5 лет: «В ситуации с Грицюком такой договор на бумаге еще был бы логичным. Но не в разрезе истории с Толчинским»

Антон Курьянов рассказал, почему «Авангард» не подписывает контракты на 5 лет.

В межсезонье 28-летний нападающий перешел из омского клуба в , подписав соглашение сроком на 5 лет.

– Толчинский сказал, что вы не готовы были ему дать пятилетний контракт. Почему?

– Мы, кстати, на эту тему разговаривали еще в середине сезона. Так, абстрагировались, просто контрактную тему затронули. И он спросил, почему у нас такие длинные контракты не практикуются.

Так вот, с моей точки зрения, еще в ситуации с пятилетний контракт на бумаге был бы логичным. Но не в разрезе истории с Толчинским.

Ведь если посмотреть регламент, то при расторжении контракта с хоккеистом для расчета компенсации значение имеет только второй год договора, но не третий, четвертый и пятый. Они, по сути, становятся формальностью. Так что можно хоть 10-летний подписать – работают все равно только первые два года.

Поэтому рассматриваю трехлетние, четырехлетние контракты, чтобы строить команду в перспективе, а пять лет – это уже слишком далеко. Такие договоры, наверное, еще имеет смысл заключать с хоккеистом, который у тебя вырос в клубе – со своим проспектом. И который еще молодой, – сказал генменеджер « » .