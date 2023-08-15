Курьянов о том, хотел ли Грицюк сменить клуб: «Не сразу, думаю. Но когда пошла драка, трудно примириться»

Антон Курьянов высказался о переходе Арсения Грицюка в СКА из «Авангарда».

– Почему все так вышло с Грицюком?

– Это выбор , он так решил. И после того, как ситуация зашла так далеко, это было логично.

– Он хотел сменить клуб?

– Думаю, не сразу. Это мое личное ощущение. Он все-таки здесь вырос, прошел школу, играл дома. Но потом, знаете… Образно выражаясь, когда пошла драка, тебе дали в нос, ты дал в нос, то уже трудно примириться.

Наверное, с его стороны есть какая-то обида, непонимание. Но, опять же, когда у тебя есть такой выбор на бумаге… В итоге он выбрал то, что посчитал нужным для своей карьеры.

– Но и финансовый вопрос сыграл роль?

– Да, получается так.

– Можно ли было получить какую-то компенсацию в виде игроков за него? Все-таки ограниченно свободный агент.

– То, что нам предлагали – это не та компенсация, которая могла устроить клуб.

– Не было мысли повторить оффершит по принципу «так не доставайся ты никому»?

– Нет, мы же все равно общаемся, и с Сеней тоже. Если у него такая позиция была, если человек не хочет, то как его заставить? – сказал генменеджер «Авангарда» Курьянов.