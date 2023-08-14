Дедунов о зарплате в СКА: «Меньше, чем в «Авангарде» в предыдущем сезоне. Деньги вообще ни при чем»
Зарплата Павла Дедунова снизилась после перехода в СКА из «Авангарда».
Ранее сообщалось, что 33-летний форвард получит 50 млн рублей за два сезона в СКА – по 25 млн за каждый.
– Если верить инсайдерам, то ваша зарплата при смене команды не поменялась. Это так?
– Это все-таки мои личные финансы. Но могу сказать, что деньги вообще ни при чем.
Моя зарплата в предстоящем сезоне будет меньше, чем была в предыдущем.
– Болельщики зачастую не верят, что у игроков может быть другая мотивация при смене команды, кроме денег.
– Я бы с этим поспорил. Кто-то живет в Москве и все сделает, чтобы любыми способами остаться в любимом городе. Ради этого игроки готовы ущемить себя финансово.
У других важную роль играет семья. Ребенок может заниматься каким-то видом спорта там, где сильная школа. Поэтому не все решают деньги, – сказал Дедунов.
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