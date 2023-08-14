Дедунов о зарплате в СКА: «Меньше, чем в «Авангарде» в предыдущем сезоне. Деньги вообще ни при чем»

Зарплата Павла Дедунова снизилась после перехода в СКА из «Авангарда».

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард получит 50 млн рублей за два сезона в – по 25 млн за каждый.

– Если верить инсайдерам, то ваша зарплата при смене команды не поменялась. Это так?

– Это все-таки мои личные финансы. Но могу сказать, что деньги вообще ни при чем.

Моя зарплата в предстоящем сезоне будет меньше, чем была в предыдущем.

– Болельщики зачастую не верят, что у игроков может быть другая мотивация при смене команды, кроме денег.

– Я бы с этим поспорил. Кто-то живет в Москве и все сделает, чтобы любыми способами остаться в любимом городе. Ради этого игроки готовы ущемить себя финансово.

У других важную роль играет семья. Ребенок может заниматься каким-то видом спорта там, где сильная школа. Поэтому не все решают деньги, – сказал .