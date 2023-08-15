Черкас о Федотове: «ЦСКА будет поступать так, как удобно российскому хоккею. ИИХФ сама нарушила много законов. На каком основании Россию отстранили от ЧМ? Почему спортсмены страдают?»
Сергей Черкас прокомментировал решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
– Мне кажется, ЦСКА дальше будет поступать так, как это удобно клубу и российскому хоккею.
Нарушений со стороны Международной федерации хоккея тоже хватает. На каком основании эта организация отстранила Россию от участия в чемпионатах мира? Почему наши спортсмены страдают и не выступают?
Мнение ИИХФ, конечно, есть, но нам надо думать, как развивать свой хоккей и делать все во благо нашего хоккея.
– Иван Федотов может поехать играть за «Филадельфию»? Или его не отпустят, так как у него на руках контракт с ЦСКА?
– Надо разговаривать с Иваном, понять, как он видит эту ситуацию. Потому что запрещать игроку – это непросто. Человек может в любой момент собрать чемоданы и уехать, как когда-то делали некоторые наши хоккеисты. Тоже не самый хороший сценарий. Поэтому много зависит от позиции самого Федотова.
– Если ЦСКА поставит его в ворота, обойдя запрет ИИХФ, чем это грозит клубу и вратарю?
– Международная федерация хоккея сама нарушила много законов, повторюсь. Сначала запретила нашим спортсменам выступать под своим флагом и гимном, потом вообще забанила.
Мы что-то выполняли. Но сейчас-то нам вообще запретили играть на международном уровне. И почему в таком случае мы должны выполнять распоряжения ИИХФ?
– Что касается трансферных сделок, то зарубежный игрок, который подпишет контракт с армейским клубом, рискует нарваться на санкции Международной федерации хоккея?
– Это коснется игроков, да. В КХЛ им никто играть не запретит. Но, если хоккеист, согласившийся играть за ЦСКА, захочет потом уехать куда-то в Европу, ему могут не разрешить.
– Как в итоге поступить Ивану Федотову? Главное для него – где-то играть?
– Я бы на месте Федотова играл за ЦСКА и постарался повторить сезон, когда он обратил на себя внимание и руководства сборной, и клубов НХЛ. Будет здорово играть и если ЦСКА его отпустит, то заберут Ивана в НХЛ. Никакие запреты ИИХФ не помешают. НХЛ на это смотрит совсем по-другому, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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