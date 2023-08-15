Овечкин о том, можно ли забить 1000 голов в НХЛ: «Нереально. Посмотрите на современный хоккей. Вы видели, как играют?»
Александр Овечкин считает нереальным забить 1000 голов в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– А забить 1000 голов – это вообще реально?
– Ну если посчитать у меня шайбы за сборную России, за московское «Динамо»…
– Нет, я об НХЛ. Вот вы обгоните Гретцки, а дальше что? Впереди ведь три года контракта.
– Вы думаете, что я его рекорд в этом году побью?
– Обогнать Гретцки – это одно. Стать первым человеком, кто забросил 1000 шайб в НХЛ – совсем другое. Это же невероятная цифра!
– Я думаю, это нереально.
– Точно?
– Да. Вы посмотрите на сегодняшнюю лигу, на современный хоккей. Вы видели, как играют? Нереально.
– Игра вообще сильно меняется? Вот драки запретили в юниорской лиге Квебека.
– Хоккей меняется с тех пор, когда я только пришел в НХЛ. Надо было постоянно перестраиваться. Мне повезло, что, слава богу, я избежал серьезных травм. Стабильное выступление – это один из залогов успеха.
Если посмотреть на хоккеистов, которые приходят в НХЛ – да, они мастеровитые и техничные. Но они физически не очень крепкие, к сожалению.
Если ты попал под силовой прием, то нужно его держать. Принять удар на себя. Однако большинство ребят, которые хорошо играют с шайбой, не всегда показывают физику в нужный момент, и у них возникают проблемы, – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
2 локаута + недоигранный из-за ковида сезон 19-20. Сейчас у него как раз было бы под 900 шайб уже. И впереди 3 сезона.
Но я думаю, что не нужно говорить в таком ключе. У Ови и так сложились очень многие звёзды в карьере, что он сейчас реально ПРЕТЕНДУЕТ на вечный (как казалось) рекорд Гретцки.
Про физику и здоровье кстати он сам упомянул очень точно. Это вообще важнейшая составляющая. У Ови конское здоровье, так что побьёт.
Тьфу, тьфу. Стучу по дереву.