Овечкин о том, можно ли забить 1000 голов в НХЛ: «Нереально. Посмотрите на современный хоккей. Вы видели, как играют?»

Александр Овечкин считает нереальным забить 1000 голов в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории НХЛ (822), уступая лишь (894).

– А забить 1000 голов – это вообще реально?

– Ну если посчитать у меня шайбы за сборную России, за московское «Динамо»…

– Нет, я об . Вот вы обгоните Гретцки, а дальше что? Впереди ведь три года контракта.

– Вы думаете, что я его рекорд в этом году побью?

– Обогнать Гретцки – это одно. Стать первым человеком, кто забросил 1000 шайб в НХЛ – совсем другое. Это же невероятная цифра!

– Я думаю, это нереально.

– Точно?

– Да. Вы посмотрите на сегодняшнюю лигу, на современный хоккей. Вы видели, как играют? Нереально.

– Игра вообще сильно меняется? Вот драки запретили в юниорской лиге Квебека.

– Хоккей меняется с тех пор, когда я только пришел в НХЛ. Надо было постоянно перестраиваться. Мне повезло, что, слава богу, я избежал серьезных травм. Стабильное выступление – это один из залогов успеха.

Если посмотреть на хоккеистов, которые приходят в НХЛ – да, они мастеровитые и техничные. Но они физически не очень крепкие, к сожалению.

Если ты попал под силовой прием, то нужно его держать. Принять удар на себя. Однако большинство ребят, которые хорошо играют с шайбой, не всегда показывают физику в нужный момент, и у них возникают проблемы, – сказал нападающий « » .