Рябыкин о деле Федотова: «Самое главное – не нарушить отношения с НХЛ. Им по силам включить беспредел и забрать у нас многих хоккеистов»
Дмитрий Рябыкин считает, что дело Ивана Федотова не должно привести к войне с НХЛ.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.
– Как восприняли четырехмесячную дисквалификацию от ИИХФ вратаря ЦСКА Ивана Федотова?
– Мне кажется, у всех в нашем хоккейном сообществе есть слова поддержки одного из лучших голкиперов КХЛ последних лет. Прошлый сезон Иван потерял из-за службы в армии, теперь попал под сомнительную дисквалификацию. Год вратарю в самом расцвете сил еще можно потерять, полтора-два – уже тяжело.
Сочувствую Ивану. Молодой парень, без которого у России не было бы серебра Олимпиады, попал в непонятный «замес». Странная история. Надеюсь, она скоро разрешится. Раньше, чем через четыре месяца.
– Как разрешится?
– Сейчас для нас самое главное – не нарушить отношения с НХЛ. Наши ребята спокойно выступают за океаном, у КХЛ и НХЛ есть взаимное уважение контрактов. Нужно этим дорожить, поскольку НХЛ по силам включить беспредел и забрать у нас многих хоккеистов.
Я – не юрист, но, как мне кажется, выход в данной ситуации – договориться между клубами. Это будет выгодно всем сторонам – и игроку, и ЦСКА, и «Филадельфии». А ИИХФ в этой истории, как посредник, отменит дисквалификацию, – сказал бывший тренер «Авангарда».
История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал
Беспредел и гнутые пальцы пока только от одного лысого шулера из ЦСКА. И славненько, что ему по лбу похлопали юридическим веслом.
Т.е. если НХЛ настаивает на соблюдении контракта - это беспредел, а если ЦСКА так " наказывает" хоккеиста - то он наш, мы его воспитали, решаем сами как с ним поступить.
Спортивное рабство...
Беспредел - это Федотова отправить в армию на годик.
Это как взять кредит на год, потом поймать официальный форс мажор и через год решить что кредита нет)ведь он был на год).Ну и вторым аргументом будет наличие или отсутствие слова "автоматически". Будете бегать и кричать смотрите здесь даты выплат стоят прошлогодние, и значит не считается так как год уже 23, а выплатить я должен был в 22ом.Так?
Вопрос что он обязан исполнить условия контракта, со сроком 1 год, если наступил форс мажор то как только обстаятелства форс мажора перестали действовать,обязан приступить к исполнению тех самых отношений что написаны в договоре, хоть спортивных, хоть кредитных.Договор никуда не делся, у договора есть даже пункт об условиях окончания, которые тоже так и не наступили.И кредитный никуда не денется, а то вдруг вы побежите проверять свою гипотезу.