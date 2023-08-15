Рябыкин о деле Федотова: «Самое главное – не нарушить отношения с НХЛ. Им по силам включить беспредел и забрать у нас многих хоккеистов»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Дмитрий Рябыкин НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Дмитрий Рябыкин считает, что дело Ивана Федотова не должно привести к войне с НХЛ.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.  

– Как восприняли четырехмесячную дисквалификацию от ИИХФ вратаря ЦСКА Ивана Федотова?

– Мне кажется, у всех в нашем хоккейном сообществе есть слова поддержки одного из лучших голкиперов КХЛ последних лет. Прошлый сезон Иван потерял из-за службы в армии, теперь попал под сомнительную дисквалификацию. Год вратарю в самом расцвете сил еще можно потерять, полтора-два – уже тяжело.

Сочувствую Ивану. Молодой парень, без которого у России не было бы серебра Олимпиады, попал в непонятный «замес». Странная история. Надеюсь, она скоро разрешится. Раньше, чем через четыре месяца.

– Как разрешится?

– Сейчас для нас самое главное – не нарушить отношения с НХЛ. Наши ребята спокойно выступают за океаном, у КХЛ и НХЛ есть взаимное уважение контрактов. Нужно этим дорожить, поскольку НХЛ по силам включить беспредел и забрать у нас многих хоккеистов.

Я – не юрист, но, как мне кажется, выход в данной ситуации – договориться между клубами. Это будет выгодно всем сторонам – и игроку, и ЦСКА, и «Филадельфии». А ИИХФ в этой истории, как посредник, отменит дисквалификацию, – сказал бывший тренер «Авангарда». 

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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19 комментариев

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Daishi
>Нужно этим дорожить, поскольку НХЛ по силам включить беспредел и забрать у нас многих хоккеистов.

Беспредел и гнутые пальцы пока только от одного лысого шулера из ЦСКА. И славненько, что ему по лбу похлопали юридическим веслом.
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Viks
У ЦСКА нет желания договариваться - они предпочитают борзеть.
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RBS
Взаимное уважение контрактов это правда главное, жаль ЦСКА не знает уважения, и наглеет. Вообще надо наказывать ФХР и КХЛ за такое, сами пусть решают как, но ЦСКА и его ответственные лица должны быть наказаны за нарушение правила взаимного уважения контрактов
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SummanenaFanat
Лига и фхр просто обязаны осадить есмантовича, он этим всю лигу подставляет
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Костя Кот
беспредел здесь только со стороны цска, но это другое.
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Olga.t
Из серии "наши разведчики, их шпионы".
Т.е. если НХЛ настаивает на соблюдении контракта - это беспредел, а если ЦСКА так " наказывает" хоккеиста - то он наш, мы его воспитали, решаем сами как с ним поступить.
Спортивное рабство...
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Maxim Shumov
Да эти НХЛ вообще матерые беспредельщики и уголовники. Сколько мы уже от них натерпелись. За что они так с Федотовым поступили…🤡
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fewral
Силой что ли забирают? Ребята и сами не против...
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Ингвар
Курс 200 рублей за 1 доллар - и НХЛ становится магнитом для всех игроков, причём не только молодых.
Беспредел - это Федотова отправить в армию на годик.
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elan_
Мы будем ругать и материть НХЛ, но аккуратненько, "фильтруя базар", чтоб не обиделись..
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42mk@
Каких многих? Сколько у нас там сейчас на ведущих ролях хоккеистов? Десяток? Заберут многих а многие ли там пробьются?Нхл это про бизнес, не будут они выгребать молодёжь только чтоб отомстить. А те кто им нужен сами приедут без всяких переманиваний.
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Артём Коковихин
про Федотова наверно уже все высказались.А вот про смерть Амирова никто кроме Дубаса,Торонто,Салавата больше никто не высказался.Такое ощущение что им важнее что бы Федотов был в Цска,а на молодого перспективного игрока им как то п.... .У нас в стране трагедия,а они всё о каких то канадцах,шведах,финнах,о несправедливости,короче мне даже мерзко из за них.
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ilya1809
Ответ ivan555navi
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Это везде есть, там может не быть слова автоматически, там просто есть слова обязан исполнить, и форс мажор.
Это как взять кредит на год, потом поймать официальный форс мажор и через год решить что кредита нет)ведь он был на год).Ну и вторым аргументом будет наличие или отсутствие слова "автоматически". Будете бегать и кричать смотрите здесь даты выплат стоят прошлогодние, и значит не считается так как год уже 23, а выплатить я должен был в 22ом.Так?
Вопрос что он обязан исполнить условия контракта, со сроком 1 год, если наступил форс мажор то как только обстаятелства форс мажора перестали действовать,обязан приступить к исполнению тех самых отношений что написаны в договоре, хоть спортивных, хоть кредитных.Договор никуда не делся, у договора есть даже пункт об условиях окончания, которые тоже так и не наступили.И кредитный никуда не денется, а то вдруг вы побежите проверять свою гипотезу.
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SummanenaFanat
Ответ ivan555navi
а ты уже стоишь на четвереньках перед нхл, сша и даже перед вассалами сша?
С такой логикой тебе в Северную Корею смотаться бы на пару лет, сразу понял бы, что можно не стоять на четвереньках, а вполне себе договариваться и делать нормально. Ну и конкретно перед тобой я стою ровно на своих двоих, это ты на четвереньках с открытым ртом добавки просишь)
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