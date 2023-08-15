Рябыкин о деле Федотова: «Самое главное – не нарушить отношения с НХЛ. Им по силам включить беспредел и забрать у нас многих хоккеистов»

Дмитрий Рябыкин считает, что дело Ивана Федотова не должно привести к войне с НХЛ.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение в международных инстанциях.

– Как восприняли четырехмесячную дисквалификацию от ИИХФ вратаря ЦСКА Ивана Федотова?

– Мне кажется, у всех в нашем хоккейном сообществе есть слова поддержки одного из лучших голкиперов последних лет. Прошлый сезон Иван потерял из-за службы в армии, теперь попал под сомнительную дисквалификацию. Год вратарю в самом расцвете сил еще можно потерять, полтора-два – уже тяжело.

Сочувствую Ивану. Молодой парень, без которого у России не было бы серебра Олимпиады, попал в непонятный «замес». Странная история. Надеюсь, она скоро разрешится. Раньше, чем через четыре месяца.

– Как разрешится?

– Сейчас для нас самое главное – не нарушить отношения с НХЛ. Наши ребята спокойно выступают за океаном, у КХЛ и НХЛ есть взаимное уважение контрактов. Нужно этим дорожить, поскольку НХЛ по силам включить беспредел и забрать у нас многих хоккеистов.

Я – не юрист, но, как мне кажется, выход в данной ситуации – договориться между клубами. Это будет выгодно всем сторонам – и игроку, и ЦСКА, и «Филадельфии». А ИИХФ в этой истории, как посредник, отменит дисквалификацию, – сказал бывший тренер «Авангарда».

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал