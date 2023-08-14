Сушинский о бане Федотова: «Главным заложником ситуации опять стал Иван, второй год происходит какая-то ерунда. Следует отдать его в аренду «Филадельфии» или отправить в фарм»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Максим Сушинский НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Максим Сушинский высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.   

«Я обеими руками за Ивана. Очень хочется, чтобы он наконец вернулся на лед. Год он пропустил из-за ситуации с армией, а теперь еще в дело вмешалась дисквалификация.

К сожалению, главным заложником ситуации опять стал Федотов. С одним человеком уже второй год происходит какая-то ерунда. Его откровенно жаль.

Но раз у него сохраняется возможность выступать в НХЛ, вероятно, следует отдать его в аренду «Филадельфии» на указанный срок или отправить в фарм. В любом случае вратарю жизненно необходима практика. Он парень молодой и талантливый и должен регулярно играть, а не сидеть на лавке», – сказал экс-нападающий сборной России Сушинский.

«Пусть засунут в одно место», «Пиренейский осел». Наш хоккей соревнуется в оскорблениях после бана Федотова

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrewxyz
У него действующий контракт с Филой. Какая аренда.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crenk
Неясно зачем снова связался с руководством ЦСКА, вел какие то переговоры с ними.
Учитывая что они по столь по хамски с ним поступили после победного плей-офф .
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ RBChannel
Комментарий скрыт
В чëм конкретно помощь ЦСКА? В том что вместо игры в лучшей лиге мира он продолжит оставаться без игровой практики и терять квалификацию?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ RBChannel
Комментарий скрыт
А с каких это пор призыв по законам РФ выглядит как похищение?
И ты, откупившись от армии, еще и язвишь? Да ты подлец самый настоящий.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ RBChannel
Нет, я не служил. Но и от армии не бегал. А он бегал. И решил сбежать в США. Его поймали. У меня все по закону, а он был уклонистом. Ты только не злись:)))
В смысле поймали? Он от кого-то прятался? Почему даже не попытались призвать его по законам РФ, а приняли как особо опасного преступника?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilya1809
Ответ Мадина Уйгурова
этот терпила сам виноват. из Дубая или с Мальдив где он там отдыхает щас уже давно бы в США свалил
А потом не приезжать в Россию потому что авось чего случиться..?) а тут еще и родственники есть… Ну такое себе. Наверное такое начнется в будущем но это как говорится должна толпа людей на терпеться что бы из них единицы так сделали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мыкола
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
янетыитынея
Ответ Мыкола
Комментарий удален модератором
Дата регистрации 4 декабря 2022
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ RBChannel
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ RBChannel
Всегда так выглядел. Если ты не в курсе как это работает, то это не ко мне вопрос:) . Я же не виноват, что ты живешь в выдуманном мире. Если что-то не так, то пойди и обжалуй :))
Не рассказывай сказки. Лучше объясни мне, почему самые ярые сторонники власти, войн и прочего беспредела - трусы, откосившие от армии? Не только ты, среди моих знакомых тоже.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ RBChannel
1. Во-первых, я не косил от армии. 2. Во-вторых, я не сторонник многих описанных тобой вещей 3. В-третьих, кто ты такой, чтобы тебе я что-то объяснял:))? Ты для меня никто, и звать тебя никак:)) очередной орущий всякую ерунду. Так что выдыхай и хорошего вечера:))
Ок, поверю, что не косил. Но про призыв по закону - полная туфта. Место работы данного гражданина вообще ни для кого не являлось секретом, кто мешал действовать по закону? От кого он прятался на экране телевизора? Причем ему не 18 лет уже, целых 7 лет у военкомов было.
Сам же ерунду и орешь. А когда с тобой поступят таким же образом, будешь вопить "а меня за что?"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RBChannel
Ответ Mr. Jones
Ок, поверю, что не косил. Но про призыв по закону - полная туфта. Место работы данного гражданина вообще ни для кого не являлось секретом, кто мешал действовать по закону? От кого он прятался на экране телевизора? Причем ему не 18 лет уже, целых 7 лет у военкомов было. Сам же ерунду и орешь. А когда с тобой поступят таким же образом, будешь вопить "а меня за что?"
Перечитай все, что я выше написал. Еще раз, ты просто живешь в своих розовых фантазиях:))) так что поскорее взрослей, может сохранишь себе жизнь.
И ненужно спрашивать у меня вещи на которые я никак не влияю. Я просто говорю как есть, нравится нам это или нет. Так что всего доброго:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ RBChannel
Перечитай все, что я выше написал. Еще раз, ты просто живешь в своих розовых фантазиях:))) так что поскорее взрослей, может сохранишь себе жизнь. И ненужно спрашивать у меня вещи на которые я никак не влияю. Я просто говорю как есть, нравится нам это или нет. Так что всего доброго:))
Ты не только говоришь, но и поддерживаешь как есть. Как минимум беззаконие. Да еще и язвишь, зная, что данный пункт тебя не коснется. А это уже мелкая подлость.
И да, я служил, если что, поэтому знаю, о чем говорю.)
Всего доброго.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RBChannel
Ответ Mr. Jones
Ты не только говоришь, но и поддерживаешь как есть. Как минимум беззаконие. Да еще и язвишь, зная, что данный пункт тебя не коснется. А это уже мелкая подлость. И да, я служил, если что, поэтому знаю, о чем говорю.) Всего доброго.
Тебе кажется.
Ну и Федотов служил. Каждому свое:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий