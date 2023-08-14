Сушинский о бане Федотова: «Главным заложником ситуации опять стал Иван, второй год происходит какая-то ерунда. Следует отдать его в аренду «Филадельфии» или отправить в фарм»
Максим Сушинский высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.
«Я обеими руками за Ивана. Очень хочется, чтобы он наконец вернулся на лед. Год он пропустил из-за ситуации с армией, а теперь еще в дело вмешалась дисквалификация.
К сожалению, главным заложником ситуации опять стал Федотов. С одним человеком уже второй год происходит какая-то ерунда. Его откровенно жаль.
Но раз у него сохраняется возможность выступать в НХЛ, вероятно, следует отдать его в аренду «Филадельфии» на указанный срок или отправить в фарм. В любом случае вратарю жизненно необходима практика. Он парень молодой и талантливый и должен регулярно играть, а не сидеть на лавке», – сказал экс-нападающий сборной России Сушинский.
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Учитывая что они по столь по хамски с ним поступили после победного плей-офф .
И ты, откупившись от армии, еще и язвишь? Да ты подлец самый настоящий.
Сам же ерунду и орешь. А когда с тобой поступят таким же образом, будешь вопить "а меня за что?"
И ненужно спрашивать у меня вещи на которые я никак не влияю. Я просто говорю как есть, нравится нам это или нет. Так что всего доброго:))
И да, я служил, если что, поэтому знаю, о чем говорю.)
Всего доброго.
Ну и Федотов служил. Каждому свое:)