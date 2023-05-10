Амиров получит 15 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом» («Матч ТВ»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Матч ТВ Родион Амиров деньги Хоккей

Родион Амиров заработает 15 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает «Матч ТВ», клуб повторил прошлогодний контракт Амирова.

Ранее стало известно, что нападающий «Торонто» продлил арендное соглашение с уфимским клубом еще на один сезон.

Амиров не играет с января 2022 года.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока была выявлена опухоль головного мозга. 

Всего на счету Амирова 79 матчей и 18 очков (10+8) за «Салават Юлаев».

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7 комментариев

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BLACK JESUS
Молодцы что не бросают пацана
+13
0
+13
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Russteel
Клуб молодцы, своих не бросают! Игроку здоровья!
+6
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Евгений Мешков
молодцы уфимцы, здоровья Родиону!
+3
0
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Bashibuzuck
Ответ BLACK JESUS
Молодцы что не бросают пацана
А как его бросишь, пацан действительно очень талантливый, щас подлечится, наберет форму и покажет класс✊✊✊
+2
-1
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Александр Буркин
Неужели возвращается почти спустя 2 с лишним года)
0
0
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Rialto 82
Вообще Асикан писал, что он вряд ли сможет вернуться, будем надеяться Родион пошёл на поправку.
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Rialto 82
Ответ Александр Буркин
Неужели возвращается почти спустя 2 с лишним года)
Спустя полтора года
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