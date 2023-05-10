Амиров получит 15 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом» («Матч ТВ»)
Родион Амиров заработает 15 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом Юлаевым».
Как сообщает «Матч ТВ», клуб повторил прошлогодний контракт Амирова.
Ранее стало известно, что нападающий «Торонто» продлил арендное соглашение с уфимским клубом еще на один сезон.
Амиров не играет с января 2022 года.
В феврале 2022 года стало известно, что у игрока была выявлена опухоль головного мозга.
Всего на счету Амирова 79 матчей и 18 очков (10+8) за «Салават Юлаев».
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