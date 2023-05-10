Амиров получит 15 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом» («Матч ТВ»)

Родион Амиров заработает 15 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает «Матч ТВ», клуб повторил прошлогодний контракт Амирова.

Ранее стало известно, что нападающий «Торонто» продлил арендное соглашение с уфимским клубом еще на один сезон.

не играет с января 2022 года.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока была выявлена опухоль головного мозга.

Всего на счету Амирова 79 матчей и 18 очков (10+8) за « ».