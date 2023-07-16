Матвей Гуськов о «Салавате»: «Замечательная команда, хорошая организация. Буду преследовать командные цели – кубок в первую очередь»

Теги Салават Юлаев КХЛ Родион Амиров Данил Алалыкин Данил Башкиров Матвей Гуськов Хоккей

Матвей Гуськов рассказал о первых впечатлениях от «Салавата Юлаева».

В июне уфимский клуб выменял 22-летнего форварда у ЦСКА на денежную компенсацию.

«Замечательная команда, хорошая организация, со всеми ребятами успел познакомиться. Все лето ждал, когда уже увижусь со всеми и начнется сезон.

Башкиров, Алалыкин, Амиров – с ними пересекались в сборной. Знаком с теми, кто перешел из «Северстали». Все тепло меня встретили

В сезоне буду преследовать командные цели – кубок в первую очередь. Хочу помогать команде, выкладываться на 150 процентов каждую игру», – сказал Гуськов

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1 комментарий

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Кеша
Желаю Салават Юлаеву в этом сезоне забраться повыше и пошуметь в плей офф!
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