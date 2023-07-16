Матвей Гуськов о «Салавате»: «Замечательная команда, хорошая организация. Буду преследовать командные цели – кубок в первую очередь»

Матвей Гуськов рассказал о первых впечатлениях от «Салавата Юлаева».

В июне уфимский клуб выменял 22-летнего форварда у ЦСКА на денежную компенсацию.

«Замечательная команда, хорошая организация, со всеми ребятами успел познакомиться. Все лето ждал, когда уже увижусь со всеми и начнется сезон.

, , – с ними пересекались в сборной. Знаком с теми, кто перешел из «Северстали». Все тепло меня встретили

В сезоне буду преследовать командные цели – кубок в первую очередь. Хочу помогать команде, выкладываться на 150 процентов каждую игру», – сказал .