Вайсфельд о бане Федотова: «Удивлен, был уверен, что ему разрешат играть в ЦСКА, «Филадельфии» он сейчас не нужен. Это политический момент со стороны ИИХФ, возможно»

Теги ЦСКА Спартак ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Вегас Политика Иван Федотов Иван Морозов Чемпионат.com Алексей Колосов Хоккей

Леонид Вайсфельд удивлен решением ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Очень удивлен решению ИИХФ, был уверен, что Федотову разрешат играть в ЦСКА. Насколько я понимаю, «Филадельфии» он сейчас не нужен, у них с вратарями и так все хорошо, раз уж они подписывают Колосова и отправляют его в аренду.

ЦСКА надо было спокойно договориться с «Филадельфией», как, например, «Спартак» с «Вегасом» по Морозову. Возможно, «Флайерс» просто пошли на принцип. Так не бывает, чтобы о человеке забыли, а потом он вдруг стал им сильно нужен.

Возможно, это политический момент со стороны ИИХФ. Не понимаю, в чем суть взаимодействий ФХР с ИИХФ в контексте дела Федотова. Возможно, есть какие-то серьезные аргументы, о которых я просто не знаю», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ

5 комментариев

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Maxim Shumov
Да какой там политический момент - это целый заговор!
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Under
"надо было спокойно договориться"
где же вы, дядя, раньше были-то?
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Maxim Shumov
Сейчас наши дельцы снова вывернут ситуацию в свою пользу. Дескать на пустом месте на нас запад ополчился
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VintDV
Вот именно. Ведь можно было договорится. Но ЦСКА захотел прокинуть Лётчиков. Причём сделать это грубо и демонстративно.
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_Абырвалг_
Кожа о Вайсе : Бесхарактерная личность, у него своеобразная репутация" !
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