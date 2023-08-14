Вайсфельд о бане Федотова: «Удивлен, был уверен, что ему разрешат играть в ЦСКА, «Филадельфии» он сейчас не нужен. Это политический момент со стороны ИИХФ, возможно»

Леонид Вайсфельд удивлен решением ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Очень удивлен решению ИИХФ, был уверен, что Федотову разрешат играть в ЦСКА. Насколько я понимаю, «Филадельфии» он сейчас не нужен, у них с вратарями и так все хорошо, раз уж они подписывают и отправляют его в аренду.

ЦСКА надо было спокойно договориться с «Филадельфией», как, например, « » с « » по Морозову. Возможно, «Флайерс» просто пошли на принцип. Так не бывает, чтобы о человеке забыли, а потом он вдруг стал им сильно нужен.

Возможно, это политический момент со стороны ИИХФ. Не понимаю, в чем суть взаимодействий с ИИХФ в контексте дела Федотова. Возможно, есть какие-то серьезные аргументы, о которых я просто не знаю», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ