Михайлов о бане Федотова: «Я возмущен. Сборным ИИХФ запрещает играть в международных турнирах, игроку – выступать в нашем же соревновании. На каком основании это происходит?»

Борис Михайлов заявил, что возмущен решением ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.



«Я возмущен таким решением ИИХФ, хотя я знал, что она поддержит Национальную хоккейную лигу. Получается, что ИИХФ не только запрещает нашим сборным играть в международных турнирах, но и запрещает нашему игроку выступать в нашем же соревновании.

На каком основании это происходит? Федотов ведь ни дня не был в «Филадельфии». Вот юристы и будут сейчас работать над этими вопросами», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.