Михайлов о бане Федотова: «Я возмущен. Сборным ИИХФ запрещает играть в международных турнирах, игроку – выступать в нашем же соревновании. На каком основании это происходит?»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Филадельфия НХЛ Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Борис Михайлов заявил, что возмущен решением ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Я возмущен таким решением ИИХФ, хотя я знал, что она поддержит Национальную хоккейную лигу. Получается, что ИИХФ не только запрещает нашим сборным играть в международных турнирах, но и запрещает нашему игроку выступать в нашем же соревновании.

На каком основании это происходит? Федотов ведь ни дня не был в «Филадельфии». Вот юристы и будут сейчас работать над этими вопросами», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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20 комментариев

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Maxim Shumov
А на каком основании тогда цска запретила Федотову год назад выступать в НХЛ? А, да, тут же другое
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Maxim Shumov
Да вообще оборзели, ни с того ни с сего объединились против священной России 🤡
+22
-2
+20
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Саша Матвеев
Сам же сказал. Он в Филадельфии ни дня не был. А контракт подписал.
+14
-1
+13
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Кавабунга Шреддоголовый
Ни дня не был, но контракт у него подписанный имеется. Действительно, как это так? Но разве до Михайлова это дойдет?
Вы хотели внаглую его схапать, а в итоге облажались. Теперь обтекайте
+6
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+4
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dm1959
На основании того, что подписал контракт с другим клубом.
+5
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Домоседов
На том основании, что за кидок американского клуба и год держания взаперти человека может и ответочка прилететь
+5
-2
+3
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catcher69
срочно нужно провести митинги на зиле и серпе и молоте !!!!
+2
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+2
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Kasztelan
Михайлов 10 июля: "Есмантович доказал, что мы правы. Все идет по плану"
+2
-1
+1
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selachii
может, потому что пока что "ваши соревнования", это же КХЛ - подчиняется ФХР, а вместе с нею - ИИХФ?
+2
-1
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Stewee
Да надо выходить из ИИХФ как НХЛ. Чтобы никакие псевдоорганизации не могли влиять на процессы в лиге.

П.с. Коней ни в коем случае не защищаю, использовать админресурс с Федотовым - позор.
+3
-3
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Izokot
Так выпустите на лед, раз правы.
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zenitka
Да вроде все честно.У игрока контракт с Филадельфией.Он сыграл за сборную и помог ЦСКА взять Кубок.И внезапно бац,и армия.Это даже не мешно.Поступили по свински из за того,что не захотел переподписать контракт.У игрока,который выступал за ЦСКА,не было ни звания ни военника.У Исинбаевой,почему то есть.
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Венсан Лекавалье
Боря, не лез бы ты в это. Проснись! Тебе кто то в штаны нагадил..
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Тарасов А.
«Учите матчасть,» троечники! Надо знать правила по которым играешь. Решение IIHF вполне ожидаемо.
Федотова жаль, но он парень взрослый, мог бы поинтересоваться в перерывах между занятиями по строевой подготовке
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Большой Фил
Ответ dm1959
На основании того, что подписал контракт с другим клубом.
То есть покласть на контракт никак!? КХЛ должна соблюдать, а другая строна вообще не никак неподчиняется. Бенефициаром выступает. Они бы так боролись лучше с НХЛ по недопуску игроков на Олимпиады.
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Olga.t
Ответ Тарасов А.
«Учите матчасть,» троечники! Надо знать правила по которым играешь. Решение IIHF вполне ожидаемо. Федотова жаль, но он парень взрослый, мог бы поинтересоваться в перерывах между занятиями по строевой подготовке
Не думаю, что Федотов был свободен в своём решении, наверное выбрал меньшее из зол.
В общем, ломают парню спортивную карьеру безжалостно и с удовольствием.
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Тарасов А.
Ответ Olga.t
Не думаю, что Федотов был свободен в своём решении, наверное выбрал меньшее из зол. В общем, ломают парню спортивную карьеру безжалостно и с удовольствием.
Думаете, семью взяли в заложники?
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Olga.t
Ответ Тарасов А.
Думаете, семью взяли в заложники?
Юморить как-то совсем не хочется.
А вариантов и возможностей у них предостаточно.
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