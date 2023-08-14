Михайлов о бане Федотова: «Я возмущен. Сборным ИИХФ запрещает играть в международных турнирах, игроку – выступать в нашем же соревновании. На каком основании это происходит?»
Борис Михайлов заявил, что возмущен решением ИИХФ по делу Ивана Федотова.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
«Я возмущен таким решением ИИХФ, хотя я знал, что она поддержит Национальную хоккейную лигу. Получается, что ИИХФ не только запрещает нашим сборным играть в международных турнирах, но и запрещает нашему игроку выступать в нашем же соревновании.
На каком основании это происходит? Федотов ведь ни дня не был в «Филадельфии». Вот юристы и будут сейчас работать над этими вопросами», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
Вы хотели внаглую его схапать, а в итоге облажались. Теперь обтекайте
П.с. Коней ни в коем случае не защищаю, использовать админресурс с Федотовым - позор.
Федотова жаль, но он парень взрослый, мог бы поинтересоваться в перерывах между занятиями по строевой подготовке
В общем, ломают парню спортивную карьеру безжалостно и с удовольствием.
А вариантов и возможностей у них предостаточно.