Губерниев о словах Фетисова про ИИХФ: «Если мы станем всех посылать, то на международном уровне будут играть только внуки Федотова»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Вячеслав Фетисов НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Иван Федотов Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о решении ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

– Здесь его два пути. Первый – согласиться. Второй – идти своей дорогой и попасть под еще более жесткий бан. Поэтому надо решить, как дальше будут развиваться и двигаться Федотов и ЦСКА.

Вячеслав Фетисов вот предлагает послать ИИХФ куда подальше…

– Послать легко. Если мы станем всех посылать, то, мне кажется, дальше на международном уровне будут играть только внуки Ивана Федотова, – сказал комментатор.

Фетисов о бане Федотова: «Пусть засунут это решение в одно место, нужно послать ИИХФ куда подальше! Мы отстранены от всех соревнований, кто они нам такие вообще?»

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15 комментариев

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Maxim Shumov
Почему-бы всем посылающим господам не послать запад по-нормальному? Пусть перестанут закупать экипировку Bauer и ССМ, пересядут в ладу гранту за миллион рублев, ходят в лаптях и землю копают.
А то так все красиво получается, Славка Фетисов, сидя в гелике, в Армани и Ролексах, посылает такой этот запад на три буквы))
+33
-3
+30
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Ярик01
Фетисову, как и другим, уехавших в НХЛ ещё в СССР, да в офицерских погонах, самому бы не лицемерить,
+21
-1
+20
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fewral
Гу прав, но это их не остановит...
+11
-1
+10
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Евгений Исаев
Тот случай, когда согласен с Губером.
+6
-1
+5
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Венсан Лекавалье
Ответ NACfoRekcuF
Ну так пусть запад пример покажет, откажется от всего российского. Он ведь все может а мы в лаптях, значит им проще.
Хорош смешить
.я только поужинал, а тут клоун на арку выскочил)))
+4
0
+4
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VintDV
Губерниев начал что то подозревать.... 🤭
+4
-1
+3
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Viks
Борзота хуже воровства. Контракт надо соблюдать или расторгать по всем правилам, а не посылать кого-то куда-то.
+3
-1
+2
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Евгений Исаев
Ответ Maxim Shumov
Почему-бы всем посылающим господам не послать запад по-нормальному? Пусть перестанут закупать экипировку Bauer и ССМ, пересядут в ладу гранту за миллион рублев, ходят в лаптях и землю копают. А то так все красиво получается, Славка Фетисов, сидя в гелике, в Армани и Ролексах, посылает такой этот запад на три буквы))
Всё верно!!!
+3
-1
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Игорь Игорев
Ответ Maxim Shumov
Почему-бы всем посылающим господам не послать запад по-нормальному? Пусть перестанут закупать экипировку Bauer и ССМ, пересядут в ладу гранту за миллион рублев, ходят в лаптях и землю копают. А то так все красиво получается, Славка Фетисов, сидя в гелике, в Армани и Ролексах, посылает такой этот запад на три буквы))
CCM Ротенбергу принадлежит. Поэтому не перестанут закупать.
+2
-1
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catcher69
😂😂😂😂👍
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Венсан Лекавалье
Второй раз в жизни согласен с Губером
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Dinamik1
Да мы даже губера не можем послать куда нам до международной федерации.
0
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sd4fmwrvz8
Ответ Maxim Shumov
Почему-бы всем посылающим господам не послать запад по-нормальному? Пусть перестанут закупать экипировку Bauer и ССМ, пересядут в ладу гранту за миллион рублев, ходят в лаптях и землю копают. А то так все красиво получается, Славка Фетисов, сидя в гелике, в Армани и Ролексах, посылает такой этот запад на три буквы))
С лаптями не согласен а в остальном да
0
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sd4fmwrvz8
Ответ VintDV
Губерниев начал что то подозревать.... 🤭
У этого еврея свои интересы
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