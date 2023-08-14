Губерниев о словах Фетисова про ИИХФ: «Если мы станем всех посылать, то на международном уровне будут играть только внуки Федотова»
Дмитрий Губерниев высказался о решении ИИХФ отстранить Ивана Федотова.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.
– Здесь его два пути. Первый – согласиться. Второй – идти своей дорогой и попасть под еще более жесткий бан. Поэтому надо решить, как дальше будут развиваться и двигаться Федотов и ЦСКА.
– Вячеслав Фетисов вот предлагает послать ИИХФ куда подальше…
– Послать легко. Если мы станем всех посылать, то, мне кажется, дальше на международном уровне будут играть только внуки Ивана Федотова, – сказал комментатор.
Фетисов о бане Федотова: «Пусть засунут это решение в одно место, нужно послать ИИХФ куда подальше! Мы отстранены от всех соревнований, кто они нам такие вообще?»
А то так все красиво получается, Славка Фетисов, сидя в гелике, в Армани и Ролексах, посылает такой этот запад на три буквы))
.я только поужинал, а тут клоун на арку выскочил)))