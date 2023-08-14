Губерниев о словах Фетисова про ИИХФ: «Если мы станем всех посылать, то на международном уровне будут играть только внуки Федотова»

Дмитрий Губерниев высказался о решении ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

– Здесь его два пути. Первый – согласиться. Второй – идти своей дорогой и попасть под еще более жесткий бан. Поэтому надо решить, как дальше будут развиваться и двигаться Федотов и .

– вот предлагает послать ИИХФ куда подальше…

– Послать легко. Если мы станем всех посылать, то, мне кажется, дальше на международном уровне будут играть только внуки , – сказал комментатор.

Фетисов о бане Федотова: «Пусть засунут это решение в одно место, нужно послать ИИХФ куда подальше! Мы отстранены от всех соревнований, кто они нам такие вообще?»