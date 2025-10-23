У Капризова 0 бросков в матче с «Нью-Джерси» за 21:35. Форвард «Миннесоты» набрал 1 балл в 4 последних играх
Кирилл Капризов не сделал результативных действий в матче с «Нью-Джерси».
«Миннесота» проиграла «Нью-Джерси» (1:4) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов не набрал очков при нейтральной полезности и одном блокированном броске за 21:35 на льду (4:18 – в большинстве).
Также в активе россиянина ни одного броска в створ ворот при двух промахах.
В последних четырех матчах Капризов набрал 1 (1+0) балл за результативность. В общей сложности на его счету 10 (5+5) очков в 8 матчах сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости