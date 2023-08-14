«Надо приостановить сотрудничество с ИИХФ, пока нас не допустят к турнирам, развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ». Каменский об отстранении Федотова

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ Валерий Каменский КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский оценил решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова на 4 месяца.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца

«Решение неправильное. Мы должны приостановить сотрудничество с ИИХФ, пока нас не допустят к международным соревнованиям.

Нужно развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ. И КХЛ, и Федерация хоккея России должны напрямую вести контакт с НХЛ», – заявил вице-президент КХЛ.

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13 комментариев

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Мадина Уйгурова
НХЛ вряд ли захочет вести диалог с уголовниками плюющими на контрактные обязательства.
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Under
так НХЛ же сразу сказала, что они считают контракт действующим на сезон 23/24
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Антон
Да, успокойтесь все! В Госдуму направлен законопроект о запрете банить российских вратарей. Он будет рассмотрен в первом чтении в первой половине 24 г. А пока потерпите или уезжайте, если не нравится.
+4
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banchik1
Ага, с Филадельфией напрямую уже договорились.
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encaro_one
Ответ fil_spb
А где-то объяснялось по какой юридической норме контракт Федотова в НХЛ из-за случившегося форс-мажора не аннулировался, а просто автоматически продлился?
Какой это форс-мажор, Федотов не знал в момент заключения контракта, что он призывного возраста? )
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Ron Weasley
Ждём ухода из ИИХФ. Или это очередной трёп
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fewral
Звучит, как угроза.
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VintDV
Так Руководству КХЛ тоже может прилететь за Ивана. Вот и пену пускают. Надо было досконально изучать вопрос по Ивану, а не стремится угодить Сечину и Ко.
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Maxim Shumov
Какое сотрудничество? Кому вы нужны?
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catcher69
блпблабла надо прерывать блпблабла нало развивать😄😄😄😄
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Сидни Кросби 2
Давно пора.
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