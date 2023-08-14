«Надо приостановить сотрудничество с ИИХФ, пока нас не допустят к турнирам, развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ». Каменский об отстранении Федотова

Валерий Каменский оценил решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова на 4 месяца.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Решение неправильное. Мы должны приостановить сотрудничество с , пока нас не допустят к международным соревнованиям.

Нужно развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ. И КХЛ, и Федерация хоккея России должны напрямую вести контакт с », – заявил вице-президент КХЛ.