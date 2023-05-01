Дедунов получит 50 млн рублей за два сезона в СКА. По 25 млн – в каждом из двух («Матч ТВ»)

Теги Авангард СКА КХЛ Павел Дедунов Матч ТВ Хоккей

СКА заплатит 50 миллионов рублей Павлу Дедунову.

Питерский клуб ранее объявил о подписании двухлетнего соглашения с нападающим.

Годовая зарплата Павла Дедунова составит 25 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Матч ТВ».

33-летний игрок провел четыре сезона в «Авангарде» и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году.

В 67 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ Дедунов набрал 6 (3+3) очков. В 14 играх плей-офф на его счету 2 шайбы.

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6 комментариев

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Angryslon
Интересно, Авангард предлагал ему новый контракт или нет. Сомневаюсь, что в случае предложения ему бы меньше денег насыпали, чем в Питере.
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Венер Кучербаев
видимо, это более молодой и более дешёвый Кетов?
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Darkhan Darkhan
ну у Лысенкова насчет СКА точная инфа
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Дима Миронов
чекеры в КХЛ получают намного больше чем в НХЛ
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иваныч
А сколько он в авангарде получал?
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