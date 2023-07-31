Нападающий СКА Павел Дедунов заявил, что команда нацелена на борьбу за победу в Кубке Гагарина.

– Какие впечатления от предсезонных сборов?

– Тяжелый был цикл, все работали, бегали, крутили велик, совмещали со льдом. Здорово это прошли, потренировались, эмоции положительные. Первая часть сборов заканчивается, впереди – вторая. Все хорошо.

– Обсуждали с вашу роль в команде, она будет привычной для вас?

– Конечно, с главным тренером мы все предельно четко обсудили еще при подписании контракта. Моя роль понятна, ничего не меняется, задачи для меня остаются те же.

– В этом сезоне в целая омская диаспора. Что думаете, по этому поводу?

– Конечно, здорово, когда в новой команде есть знакомые ребята, проще вливаться. Положительные эмоции еще и от того, что знаешь, чего ожидать от ребят. Так что одни плюсы!

– Какие цели на сезон перед командой были поставлены?

– Все понимают, для чего мы здесь собрались – не просто так шайбу погонять, а для самой заветной цели – Кубка [ ], – сказал .