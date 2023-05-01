СКА подписал контракт с форвардом Дедуновым на 2 года
СКА подписал контракт с форвардом Павлом Дедуновым на 2 года.
33-летний игрок последние 4 сезона провел в «Авангарде» и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году.
В 67 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ Дедунов набрал 6 (3+3) очков. В 14 играх плей-офф на его счету 2 шайбы.
Ранее он также выступал за «Амур» и «Северсталь». С общей статистикой можно ознакомиться здесь.
Без иронии, Павлу удачи, мужик хороший, игрок нормальный :)
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