СКА подписал контракт с форвардом Дедуновым на 2 года

СКА подписал контракт с форвардом Павлом Дедуновым на 2 года.

33-летний игрок последние 4 сезона провел в « » и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году.

В 67 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ Дедунов набрал 6 (3+3) очков. В 14 играх плей-офф на его счету 2 шайбы.

Ранее он также выступал за «Амур» и «Северсталь». С общей статистикой можно ознакомиться здесь.