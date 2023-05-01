СКА подписал контракт с форвардом Дедуновым на 2 года

Теги Авангард СКА переходы КХЛ Павел Дедунов Хоккей

СКА подписал контракт с форвардом Павлом Дедуновым на 2 года.

33-летний игрок последние 4 сезона провел в «Авангарде» и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. 

В 67 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ Дедунов набрал 6 (3+3) очков. В 14 играх плей-офф на его счету 2 шайбы.

Ранее он также выступал за «Амур» и «Северсталь». С общей статистикой можно ознакомиться здесь

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13 комментариев

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Vovan 78
Глядишь и отдельный чемпионам сделают. Команды ска 1, ска 2, ска 3… и т д
+13
0
+13
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Данил Колпиков
Тут сколько будет звеньев? 40?
+12
-1
+11
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Данил Колпиков
Я не понимаю зачем собирать вообще все крошки со стола. Кадейкин ладно еще, но Дедунова и переподписали Комарова, + еще есть ряд игроков в разрушение.
+7
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+7
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Bartez1986
Йозе собрал всю перспективную молодежь. Теперь собирает всех перспективных ветеранов
+4
-1
+3
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Габорик
Новый Кетов для Питера :)

Без иронии, Павлу удачи, мужик хороший, игрок нормальный :)
+2
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+2
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Ну такое количество контрактов от СКА, не удивлюсь,если по ходу сезона будет также не мало разорванных контрактов🤷
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посмотрел 801 игру нхл
Ответ Данил Колпиков
Тут сколько будет звеньев? 40?
Зато у Йозе сколько вариантов будет
Система сама себя не построит
+1
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Олег
Рома по тихоньку с ума сходит. 🤯
0
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dmitriy1981
че там Рома говорил про молодую команду? И как это связано с очередной массовой закупкой?
+1
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vimir
Интересно в СКА1 или 2?
+1
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Персональные данные Номер 67327384
Когда умолкнет дискотэка
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