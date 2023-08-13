Овечкин о том, почему играет за «Вашингтон»: «Когда к тебе относятся с любовью, душой и сердцем, зачем это менять на клуб, где ты можешь этого не получить?»

Александр Овечкин рассказал, почему продолжает играть за «Вашингтон».

Россиянин играет за клуб с 2005 года. Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

– Почему вы выступаете за один клуб всю карьеру в НХЛ?

– Когда ты понимаешь, как к тебе относятся с любовью, душой и сердцем, зачем это менять на клуб, где ты можешь всего этого не получить? – сказал нападающий « » .