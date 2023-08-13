Овечкин о том, почему играет за «Вашингтон»: «Когда к тебе относятся с любовью, душой и сердцем, зачем это менять на клуб, где ты можешь этого не получить?»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Александр Овечкин рассказал, почему продолжает играть за «Вашингтон».

Россиянин играет за клуб НХЛ с 2005 года. Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

– Почему вы выступаете за один клуб всю карьеру в НХЛ?

– Когда ты понимаешь, как к тебе относятся с любовью, душой и сердцем, зачем это менять на клуб, где ты можешь всего этого не получить? – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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1 комментарий

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Petran_grek
от добра добра не ищут!
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