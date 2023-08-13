Овечкин – Духу со Sports.ru: «Спасибо за статистику. Надеюсь, что побьем рекорд Гретцки, и она будет на вес золота»

Александр Овечкин приветствовал пользователя Sports.ru, ведущего его статистику.

Капитан « » записал видео для Духа Хлебонасущенского. Его настоящее имя – Андрей, он совмещает хоккейное хобби с работой на космодроме Байконур.

После матчей , в которых Овечкин забивает, Дух делится развернутой статистикой достижений хоккеиста в комментариях к новостям.

«Андрей, привет! Это Александр Овечкин. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ведешь статистику.

Надеюсь, что когда-нибудь побьем рекорд [Гретцки], и твоя статистика будет на вес золота. Удачи», – сказал Овечкин.

Овечкин записал видео для легенды комментов Sports.ru, который 15 лет собирает о нем всю статистику

Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru