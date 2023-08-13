Овечкин – Духу со Sports.ru: «Спасибо за статистику. Надеюсь, что побьем рекорд Гретцки, и она будет на вес золота»

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Sports.ru продвинутая статистика Хоккей

Александр Овечкин приветствовал пользователя Sports.ru, ведущего его статистику.

Капитан «Вашингтона» записал видео для Духа Хлебонасущенского. Его настоящее имя – Андрей, он совмещает хоккейное хобби с работой на космодроме Байконур.

После матчей НХЛ, в которых Овечкин забивает, Дух делится развернутой статистикой достижений хоккеиста в комментариях к новостям.

«Андрей, привет! Это Александр Овечкин. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ведешь статистику.

Надеюсь, что когда-нибудь побьем рекорд [Гретцки], и твоя статистика будет на вес золота. Удачи», – сказал Овечкин. 

Овечкин записал видео для легенды комментов Sports.ru, который 15 лет собирает о нем всю статистику

Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru

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25 комментариев

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Sanan1908
Вот это Крутая новость для Андрея, получать видео обращение от самого Овечкина :)
+90
-2
+88
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Двестик Двестик
Легенда о легенде -)
+68
-2
+66
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Cruel Snake
О человеку приятно то будет. Сам Овечкин записал обращение, поблагодарил. 😎👍
+50
-1
+49
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Machine Head
Круто . Дух Хлебонасущенский легенда spots.ru. Его талант потрясает не менее таланта самого Овечкина .
+33
-4
+29
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Самат Ахметов
Надеюсь у Духа в этому году будет много работы и часто будем видеть его сообщения! Пересылаю его статистику, многие и не знали про такие цифры у Ови!
+22
-4
+18
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Макс Фет
Ответ Александр Гороховик
А у Духа есть хоть один комментарий на Спортс летом?
у него нет вообще комментариев не связанных с очередным голом Ови
+12
0
+12
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besik
Ну теперь Саня не подведи Духа, заставь его не спать после каждого своего матча!
+11
-5
+6
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Александр Гороховик
А у Духа есть хоть один комментарий на Спортс летом?
+8
-2
+6
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dima-1609
Саня! Не подведи! Рекорда жду миллионы, не только Дух (спасибо ему огромное)! Здоровья, мотивации и удачи! Все ждём!!!
+10
-5
+5
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McGregor
Дух, наконец-то ты дождался! Здоровья тебе, и продолжать свой интересный труд!
+5
-1
+4
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k-kaprizov
Вардан пошёл от зависти горе кока-колой запивать)))))
+4
-1
+3
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Fenek
Круто. Реально сделал приятно человеку)

Ждем!
+3
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Alex Alex
2 легенды :)
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Амфитрион
Действительно круто.
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Рамиль Кизимов
Достойно 👍
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R_RB
Ну, это уже признание, ящетаю =)
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boroda
Дух получил по заслугам))
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Orion_17
Саша сам вызвался теперь после такого обращения. Просто обязан всё сделать для рекорда!!!
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Melnikov1968
Совместными усилиями Овечкина и Духа рекорд падёт.
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