«Маккиннон похож на Брайанта по игре, довел технику до автоматизма. С Кобе, Джорданом и Роналду сходил бы на ужин». Форвард СКА Демидов о кумирах

Хоккеист Иван Демидов сравнил Кобе Брайанта с Нэтаном Маккинноном.

– Можно Брайанта сравнить с кем-то из хоккеистов?

– С Нэтаном Маккинноном, о котором в интервью рассказывал Никита Задоров. По игре он похож на Брайанта. Видно, как он довел технику до автоматизма. От агента слышал, как работает над собой.

– С кем бы из звезд спорта хотели поужинать?

– Был бы жив Брайант, с ним бы сходил. А так – с и , – сказал 17-летний нападающий СКА Демидов.