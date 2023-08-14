«Маккиннон похож на Брайанта по игре, довел технику до автоматизма. С Кобе, Джорданом и Роналду сходил бы на ужин». Форвард СКА Демидов о кумирах

Теги Майкл Джордан СКА Криштиану Роналду Колорадо Кобе Брайант НБА НХЛ высшая лига Саудовская Аравия КХЛ Аль-Наср Эр-Рияд Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Спорт-Экспресс Иван Демидов Хоккей

Хоккеист Иван Демидов сравнил Кобе Брайанта с Нэтаном Маккинноном.

– Можно Брайанта сравнить с кем-то из хоккеистов?

– С Нэтаном Маккинноном, о котором в интервью рассказывал Никита Задоров. По игре он похож на Брайанта. Видно, как он довел технику до автоматизма. От агента слышал, как Никита Кучеров работает над собой.

– С кем бы из звезд спорта хотели поужинать?

– Был бы жив Брайант, с ним бы сходил. А так – с Майклом Джорданом и Криштиану Роналду, – сказал 17-летний нападающий СКА Демидов.

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5 комментариев

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Олег
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Николай Коровин
С роналду лучше не ходить а то потом завтракать придётся...
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Костя Кот
Ответ Олег
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это молодой хоккеист, олег. похмелье? нелюбимая работа?
0
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Олег
Ответ Костя Кот
это молодой хоккеист, олег. похмелье? нелюбимая работа?
Жена в роддоме....Нервы.
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