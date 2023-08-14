«Маккиннон похож на Брайанта по игре, довел технику до автоматизма. С Кобе, Джорданом и Роналду сходил бы на ужин». Форвард СКА Демидов о кумирах
Хоккеист Иван Демидов сравнил Кобе Брайанта с Нэтаном Маккинноном.
– Можно Брайанта сравнить с кем-то из хоккеистов?
– С Нэтаном Маккинноном, о котором в интервью рассказывал Никита Задоров. По игре он похож на Брайанта. Видно, как он довел технику до автоматизма. От агента слышал, как Никита Кучеров работает над собой.
– С кем бы из звезд спорта хотели поужинать?
– Был бы жив Брайант, с ним бы сходил. А так – с Майклом Джорданом и Криштиану Роналду, – сказал 17-летний нападающий СКА Демидов.
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