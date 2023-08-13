Иван Демидов: «Ротенберг общается с каждым игроком СКА, подсказывает, в чем добавить. Он просил, чтобы я меньше играл в детский хоккей»
Иван Демидов высказался о работе с тренером Романом Ротенбергом.
– Не задумывались об аренде в другой клуб КХЛ?
– Думал, но разговаривать об этом нужно с нашим главным тренером. Мы об этом пока не говорили. У нас также есть команда ВХЛ. Я не против сыграть там. Молодому хоккеисту много не надо. Главное – играть и набираться опыта.
– С кем из тренерского штаба СКА контактируете больше всего?
– С Алексеем Геннадьевичем Бабинцевым. Он работает с молодежью. Мы давно знакомы, еще с юниорской сборной.
– Роман Ротенберг часто проводит индивидуальные беседы с вами?
– Да. Он общается с каждым игроком. Подсказывает, в чем добавить, что убрать из своей игры.
– Что просил убрать?
– Просил, чтобы я меньше играл в детский хоккей. То, что проходило в МХЛ, может не пройти в КХЛ. Лишняя работа с шайбой не нужна, когда можно просто отдать пас, – сказал нападающий СКА Демидов.
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