Иван Демидов: «Ротенберг общается с каждым игроком СКА, подсказывает, в чем добавить. Он просил, чтобы я меньше играл в детский хоккей»

Теги СКА КХЛ МХЛ Иван Демидов ВХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Иван Демидов высказался о работе с тренером Романом Ротенбергом.

– Не задумывались об аренде в другой клуб КХЛ?

– Думал, но разговаривать об этом нужно с нашим главным тренером. Мы об этом пока не говорили. У нас также есть команда ВХЛ. Я не против сыграть там. Молодому хоккеисту много не надо. Главное – играть и набираться опыта.

– С кем из тренерского штаба СКА контактируете больше всего?

– С Алексеем Геннадьевичем Бабинцевым. Он работает с молодежью. Мы давно знакомы, еще с юниорской сборной.

– Роман Ротенберг часто проводит индивидуальные беседы с вами?

– Да. Он общается с каждым игроком. Подсказывает, в чем добавить, что убрать из своей игры.

– Что просил убрать?

– Просил, чтобы я меньше играл в детский хоккей. То, что проходило в МХЛ, может не пройти в КХЛ. Лишняя работа с шайбой не нужна, когда можно просто отдать пас, – сказал нападающий СКА Демидов.

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3 комментария

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Alek88
ну это же йозе
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Антуан
Их всех заставляют что-ли по контракту что-то хорошее сказать о Ротенберге? Обычно новички при приходе скажут 2-3 обязательных слова о новом клубе и новом тренере. Здесь же каждый день как по часам хвала от хоккеистов СКА.
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artem klishin
Ответ Антуан
Их всех заставляют что-ли по контракту что-то хорошее сказать о Ротенберге? Обычно новички при приходе скажут 2-3 обязательных слова о новом клубе и новом тренере. Здесь же каждый день как по часам хвала от хоккеистов СКА.
здесь Шевченко, скорее всего, спросил
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