Иван Демидов: «Ротенберг общается с каждым игроком СКА, подсказывает, в чем добавить. Он просил, чтобы я меньше играл в детский хоккей»

Иван Демидов высказался о работе с тренером Романом Ротенбергом.

– Не задумывались об аренде в другой клуб КХЛ?

– Думал, но разговаривать об этом нужно с нашим главным тренером. Мы об этом пока не говорили. У нас также есть команда . Я не против сыграть там. Молодому хоккеисту много не надо. Главное – играть и набираться опыта.

– С кем из тренерского штаба СКА контактируете больше всего?

– С Алексеем Геннадьевичем Бабинцевым. Он работает с молодежью. Мы давно знакомы, еще с юниорской сборной.

– часто проводит индивидуальные беседы с вами?

– Да. Он общается с каждым игроком. Подсказывает, в чем добавить, что убрать из своей игры.

– Что просил убрать?

– Просил, чтобы я меньше играл в детский хоккей. То, что проходило в , может не пройти в . Лишняя работа с шайбой не нужна, когда можно просто отдать пас, – сказал нападающий СКА Демидов.