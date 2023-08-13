Иван Демидов: «Хоккею не хватает медийности. Можно забить в интернете «тренировки Месси, Роналду» – и сразу все найти. А про Кучерова или Макдэвида попадется только пара видео»

Теги СКА Криштиану Роналду Кобе Брайант Лионель Месси КХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Спорт-Экспресс Иван Демидов Хоккей

Иван Демидов считает, что хоккею не хватает медийности.

– Чем можете отвлечься от хоккея?

– Xbox, на котором тоже играю в хоккей или футбол. Возможно, сейчас появится больше времени. В прошлом году я еще учился в школе. Свободное время нужно тратить на работу над собой. 17-18-19 лет – время, когда можно хорошо добавить и потом просто поддерживать форму. 

– Читал, что вы фанат Кобе Брайанта. Чем он вдохновляет?

– Своей работой. Слова про 17-18 лет принадлежат ему. В этом возрасте он был озабочен игрой. Человек занимался по шесть-восемь часов. Это дорогого стоит. Хочу быть похожим на Брайанта.

– В хоккее такие личности есть?

– А хоккей не так популяризируется. Это очень большая проблема. В баскетболе или футболе все доступнее.

Можно забить в интернете: «тренировки Месси, Роналду» – и сразу все найти. А в хоккее, если забить «тренировки Кучерова или Макдэвида», попадется только пара видео, из которых ничего не понятно. Хоккею не хватает медийности.

– Как это исправить? Это камень в наш огород?

– Не знаю. Хоккеисты более закрытые, чем баскетболисты или футболисты. Надо больше рассказывать о нашем виде спорта. Надо, чтобы поработали все – и игроки, и журналисты, чтобы молодые ребята, которые хотят заниматься хоккеем, видели больше примеров и равнялись на больших звезд, – сказал 17-летний нападающий СКА Демидов.

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4 комментария

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eskerro
Иван Демидов, это кто вел Музобоз?
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Wirtgen
Ну так начни с себя.
+2
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Покерный Футбол
Ну сравнил конечно.
Забиваю Овечкина - тоже куча видео и тренировки и подборки и фан видео.
+1
0
+1
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Wirtgen
Ответ Покерный Футбол
Ну сравнил конечно. Забиваю Овечкина - тоже куча видео и тренировки и подборки и фан видео.
Только просмотров в 100 раз меньше. Потому что латиносам, китайцам, индусам и африканцам, хоккей не интересен от слова вообще)
+1
0
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