Федотов об игре за команду ВМФ: «Было круто! Хотя поначалу скептически относился, моральная составляющая тоже довлела»

Теги ЦСКА КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов высказался об игре за команду ВМФ во время службы в армии.

«Было достаточно интересно попробовать сыграть на чемпионате Вооруженных сил России, хотя поначалу скептически относился к этой идее, потому что было тяжело перестраиваться, плюс моральная составляющая тоже довлела. Некоторое непонимание имело место быть. Но в целом я доволен.

Было прикольно это ощутить, увидеть что-то новое, понять, насколько ребята в армейской структуре тоже азартны и обладают духом соперничества. Все они веселые, позитивные.

Я больше получал удовольствие от того, что мог повариться в командной атмосфере, пообщаться в раздевалке, потравить какие-то шутки, почувствовать единение на матче… Было круто!» — сказал вратарь ЦСКА.

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2 комментария

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Manas Zhumadilov
по идее эти спортроты пережиток совка. все эти спортсмены должны призываться и служить как все, а не номинально. по документам во флоте, а на деле тренировки. Толку от такого военнослужащего 0. всех этих спортиков надо прогнать через реальный призыв, они не лучше остальных граждан страны. а то бегать на соревнованиях они здоровые и готовы, а служить как условный выпускник вуза они все больные и негодные
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