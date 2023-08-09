Федотов об игре за команду ВМФ: «Было круто! Хотя поначалу скептически относился, моральная составляющая тоже довлела»

Иван Федотов высказался об игре за команду ВМФ во время службы в армии.

«Было достаточно интересно попробовать сыграть на чемпионате Вооруженных сил России, хотя поначалу скептически относился к этой идее, потому что было тяжело перестраиваться, плюс моральная составляющая тоже довлела. Некоторое непонимание имело место быть. Но в целом я доволен.

Было прикольно это ощутить, увидеть что-то новое, понять, насколько ребята в армейской структуре тоже азартны и обладают духом соперничества. Все они веселые, позитивные.

Я больше получал удовольствие от того, что мог повариться в командной атмосфере, пообщаться в раздевалке, потравить какие-то шутки, почувствовать единение на матче… Было круто!» — сказал вратарь .