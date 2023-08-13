Евгений Свечников об «Ак Барсе»: «Долго не думал над переходом. Надеюсь, из-за сильной конкуренции команда будет сильнее»
Евгений Свечников высказался о своем переходе в «Ак Барс».
«Долго не думал над переходом в «Ак Барс». Настрой хороший, рад с игроками пообщаться, с ребятами есть свой менталитет хоккейный.
Я надеюсь, из-за сильной конкуренции и команда будет сильнее.
С кем поставят в звено – с теми поставят, мое дело сыграть. Возможно, сыграю в завтрашнем матче. Шанс всегда есть», – сказал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.
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