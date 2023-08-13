Евгений Свечников об «Ак Барсе»: «Долго не думал над переходом. Надеюсь, из-за сильной конкуренции команда будет сильнее»

Евгений Свечников высказался о своем переходе в «Ак Барс».

«Долго не думал над переходом в «Ак Барс». Настрой хороший, рад с игроками пообщаться, с ребятами есть свой менталитет хоккейный.

Я надеюсь, из-за сильной конкуренции и команда будет сильнее.

С кем поставят в звено – с теми поставят, мое дело сыграть. Возможно, сыграю в завтрашнем матче. Шанс всегда есть», – сказал нападающий « » .