Евгений Свечников об «Ак Барсе»: «Долго не думал над переходом. Надеюсь, из-за сильной конкуренции команда будет сильнее»

Теги Ак Барс КХЛ Евгений Свечников Р-Спорт Хоккей

Евгений Свечников высказался о своем переходе в «Ак Барс».

«Долго не думал над переходом в «Ак Барс». Настрой хороший, рад с игроками пообщаться, с ребятами есть свой менталитет хоккейный.

Я надеюсь, из-за сильной конкуренции и команда будет сильнее.

С кем поставят в звено – с теми поставят, мое дело сыграть. Возможно, сыграю в завтрашнем матче. Шанс всегда есть», – сказал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

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