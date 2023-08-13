Евгений Свечников о словах Гашека про россиян и матчи НХЛ в Чехии: «Это же все политика. Пусть говорит. Шумиха в прессе нам была по барабану»

Теги Ак Барс Сан-Хосе Доминик Гашек НХЛ КХЛ Евгений Свечников Политика Матч ТВ Хоккей

Евгений Свечников прокомментировал высказывания Доминика Гашека.

Бывший вратарь чешской сборной в 2022 году выступал против допуска россиян на пражские матчи НХЛ

В минувшем сезоне Свечников играл за «Сан-Хосе». В межсезонье 26-летний нападающий вернулся в Россию, подписав 2-летний контракт с «Ак Барсом». 

– Мне понравилось, как команда вписалась за вас, когда Доминик Гашек и чешские радикалы стали требовать, чтобы русских не пустили на выставочный матч «Сан-Хосе» в Праге. Тогда в «Шаркс» заявили: «Или мы приедем все, с Евгением – или не поедет никто».

– Было приятно, что есть такая поддержка. С другой стороны, я был новеньким в «Сан-Хосе», из русских был только Саня Барабанов. Может, чехи имели в виду не конкретно меня, а как-то в общем хоккеистов из России. Но мы это воспринимали так: «Not big deal».

Это же все политика. Пусть Гашек говорит одно, а мы занимаемся своей работой. Тренировались, готовя себя к поездке. А шумиха в прессе нам была по барабану. Но слова генменеджера и ребят были приятны. Ну, а что, они ведь плохо не скажут: типа, отцепляйте нашего игрока.

– Они могли бы промолчать.

– Не спорю, это был приятный момент, что нас поддержали, – сказал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

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