Билялетдинов о том, что Жафяров не забивает: «Требования для него не самые простые, возможно. Хотя ничего сложного нет. Что-то ему мешает, пока смотрим»

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Барысом» (5:2).

– Первый период был интересный, « » неплохо сопротивлялся. Потом такого не было, ощущалось наше преимущество.

К сожалению, пропустили в меньшинстве. Причину понимаем, но пока исправить ее не можем. В большинстве желательно забивать больше, но не получилось.

– Не было мысли провести ротацию состава?

– Нет, нам надо подготовить ребят к чемпионату. Вышли из отпуска позже обычного, хотим подготовить их за счет игр. Поэтому больших изменений не будет.

– Что вас приятно удивило в игре команды на групповом этапе?

– Ничего не удивляет, ребята делают свою работу, выполняют ее правильно. Не все получается, а отдача и желание есть.

– Стоит ли ждать в составе на матч с «Трактором»?

– Пока нет, он не готов. Дадим ему время, чтобы он поработал, потренировался.

– Вы будете наигрывать его до сентября?

– Сначала будем тренировать, а потом уже наигрывать.

– Как оцениваете игру ?

– Сыграл хорошо, достойно. Игра была сложной, было большое преимущество и тогда ребята позволяли себе немного лишнего. Тимур достойно выходил из этих ситуаций. Нормально, уверенно сыграл.

– Вы согласны с тем, что третья шайба была самой красивой?

– Лукоянова? Да, на самом деле красивая. Хорошо ребята разыграли, солидно. Хороший гол, всем понравился.

– Вас не тревожит, что Дамир Жафяров пока не забивает?

– Он пришел в другую команду, возможно, требования для него не самые простые. Хотя ничего сложного нет. Что-то ему мешает, пока смотрим. Надеемся, все будет нормально.

– Вы довольны игровой формой , он раздает много передач?

– Это его работа, он с ней справляется. Это хорошо, – сказал главный тренер « » Билялетдинов.