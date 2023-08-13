Билялетдинов о том, что Жафяров не забивает: «Требования для него не самые простые, возможно. Хотя ничего сложного нет. Что-то ему мешает, пока смотрим»
Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Барысом» (5:2).
– Первый период был интересный, «Барыс» неплохо сопротивлялся. Потом такого не было, ощущалось наше преимущество.
К сожалению, пропустили в меньшинстве. Причину понимаем, но пока исправить ее не можем. В большинстве желательно забивать больше, но не получилось.
– Не было мысли провести ротацию состава?
– Нет, нам надо подготовить ребят к чемпионату. Вышли из отпуска позже обычного, хотим подготовить их за счет игр. Поэтому больших изменений не будет.
– Что вас приятно удивило в игре команды на групповом этапе?
– Ничего не удивляет, ребята делают свою работу, выполняют ее правильно. Не все получается, а отдача и желание есть.
– Стоит ли ждать Евгения Свечникова в составе на матч с «Трактором»?
– Пока нет, он не готов. Дадим ему время, чтобы он поработал, потренировался.
– Вы будете наигрывать его до сентября?
– Сначала будем тренировать, а потом уже наигрывать.
– Как оцениваете игру Тимура Билялова?
– Сыграл хорошо, достойно. Игра была сложной, было большое преимущество и тогда ребята позволяли себе немного лишнего. Тимур достойно выходил из этих ситуаций. Нормально, уверенно сыграл.
– Вы согласны с тем, что третья шайба была самой красивой?
– Лукоянова? Да, на самом деле красивая. Хорошо ребята разыграли, солидно. Хороший гол, всем понравился.
– Вас не тревожит, что Дамир Жафяров пока не забивает?
– Он пришел в другую команду, возможно, требования для него не самые простые. Хотя ничего сложного нет. Что-то ему мешает, пока смотрим. Надеемся, все будет нормально.
– Вы довольны игровой формой Вадима Шипачева, он раздает много передач?
– Это его работа, он с ней справляется. Это хорошо, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
Комментарии