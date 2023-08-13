Демидов о СКА: «Хоккейный город» – невероятное место, где есть все для развития. Когда я впервые пришел на экскурсию, ходил с открытым ртом»

Теги СКА Витязь КХЛ Спорт-Экспресс Иван Демидов Хоккей

Иван Демидов высказался о конкуренции в СКА.

– Чем обоснован выбор в пользу СКА? Могли остаться в «Витязе»?

– Наверное, мог, но не было таких условий, которые предложил СКА. В Санкт-Петербурге есть «Хоккейный город» – невероятное место, где есть все для развития. Когда я впервые пришел на экскурсию, ходил с открытым ртом.

При должном отношении к себе любой из СКА может в таких условиях вырасти в хорошего игрока.

– Да, но высокая конкуренция.

– Конкуренция – двигатель прогресса. Понимаешь, что нужно больше работать. Это не грязная конкуренция, а честная и спортивная, в которой все зависит от тебя. Проявил себя хорошо – пошел выше, – сказал нападающий СКА Демидов.

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