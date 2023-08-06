Дементьев о Гашеке: «Пусть умиляется сам себе и своим мыслям. Надо забыть об этом человеке, не говорить о нем вообще»

Теги Доминик Гашек НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал высказывания Доминика Гашека.

Бывший вратарь «Спартака» на вопрос о том, жалеет ли, что играл в России, ответил: «Я немного оправдаюсь: Доминик Гашек не был настолько образован, чтобы уже тогда понять, куда движется Россия».

«Считаю, что не стоит обращать внимания на высказывания Гашека. Это только подпитывает его на новые идеи и мысли.

Надо просто забыть об этом человеке, не перепечатывать эти высказывания и не говорить о нем вообще.

Пусть умиляется сам себе и своим мыслям», – сказал агент Алексей Дементьев.

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