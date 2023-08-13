Александр Морозов о главе КХЛ: «Недавно приняли за его сына и посчитали, что я попал в «Сочи» благодаря связям. Но мы просто однофамильцы»

Форвард «Сочи» Александр Морозов сообщил, что его принимают за сына главы КХЛ.

– Вас часто принимают за сына ?

– Буквально недавно приняли за сына и посчитали, что я попал в « » благодаря родственным связям. Но мы никак не связаны, просто однофамильцы.

– Вы играли под 95-м номером. Взяли из-за того, что Алексей под ним играл?

– Да, с детства под ним играл. Когда был ребенком, смотрел игру Морозова, помню, как он за « » играл, его тройку с и , – сказал Александр Морозов.