Александр Морозов о главе КХЛ: «Недавно приняли за его сына и посчитали, что я попал в «Сочи» благодаря связям. Но мы просто однофамильцы»
Форвард «Сочи» Александр Морозов сообщил, что его принимают за сына главы КХЛ.
– Вас часто принимают за сына Алексея Морозова?
– Буквально недавно приняли за сына и посчитали, что я попал в «Сочи» благодаря родственным связям. Но мы никак не связаны, просто однофамильцы.
– Вы играли под 95-м номером. Взяли из-за того, что Алексей под ним играл?
– Да, с детства под ним играл. Когда был ребенком, смотрел игру Морозова, помню, как он за «Ак Барс» играл, его тройку с Зариповым и Зиновьевым, – сказал Александр Морозов.
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