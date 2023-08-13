Евгений Свечников о «Каролине»: «Интерес у меня был. Все в семье хотят, чтобы я сыграл в команде с Андреем. Это наша мечта»

Теги Ак Барс возможные переходы Каролина НХЛ КХЛ Евгений Свечников Матч ТВ Андрей Свечников Хоккей

Евгений Свечников рассказал, что мечтает сыграть в команде со своим братом.

В межсезонье 26-летний нападающий вернулся в Россию из Северной Америки, подписав 2-летний контракт с «Ак Барсом».

– Правда ли, что у вас был готовый контракт с «Каролиной»? А ведь поиграть в одной команде с братом Андреем Свечниковым – это уникальный момент.

– Я не знаю, откуда такие новости. Вообще не понимаю, откуда они берутся. Это инсайдеры работают, желтая пресса?

Разговоры об этом были, естественно. Интерес у меня был. Не знаю об интересе у самой «Каролины». Мы все в семье всегда хотели и хотим, чтобы я сыграл в одной команде с Андреем. Это наша мечта.

Но какие-то вещи не складывались. Шли переговоры, причем не только в это межсезонье. И до этого шло много общения и с моей стороны, и от моего агента. Но до оптимального варианта мы так и не дошли.

Не хотел бы сейчас обсуждать то, что в итоге не случилось. Но от своей мечты мы не отказались. Может, однажды ее исполним, – сказал нападающий «Ак Барса».

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1 комментарий

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Вадим Сидоров
Ну если бы у Свечи-младшего был такой авторитет в клубе ак у того же Овечкина в Вашингтоне (ну или Кросби в Питтах) подписали бы. В 4 звене погоды бы не испортил, ну иногда с братцем вместе выпускали бы.
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