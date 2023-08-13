Евгений Свечников о том, может ли Андрей набрать 100 очков за сезон: «Да, 100%. Брат идет на ворота, как поезд. В него верят, он лидер «Каролины»

Теги Ак Барс травмы Каролина НХЛ КХЛ Евгений Свечников Матч ТВ Андрей Свечников Хоккей

Евгений Свечников считает, что его брат Андрей может набрать 100 очков за сезон.

В минувшем сезоне нападающий «Каролины» провел 64 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 (23+32) баллов.

– Ваш брат Андрей Свечников наберет однажды 100 очков за регулярный чемпионат?

– 100%. Я думаю, да. Сейчас хоккей меняется – больше голов, передач. В то же время набирать очки тяжело. Но Андрей может это сделать. В него верят, видят на правильный ролях, он лидер команды.

И если посмотреть его хоккей, брат не просто по площадке катается, а идет на ворота, как поезд.

– Его подкосил разрыв крестообразных связок колена, полученный в марте? Вы сами через это прошли, вылетев почти на год.

– Когда Андрей пройдет через этот этап и посмотрит назад, то будет улыбаться. Мне так один тренер сказал: «Пусть пролетят 10 лет…»

В принципе так и есть. В моменте это трудно понять, ты попадаешь в тяжелую психологическую ситуацию. Но пройдешь через это, проявив терпение, и получишь опыт.

Андрей не первый год выступает в НХЛ. У него есть контракт с «Каролиной», есть стабильность. Внутреннее состояние у него хорошее.

Это у меня не было ничего в лиге, когда я пришел. Сравнивать тут нельзя. Но пройдет время, и это сделает его намного сильнее как человека и игрока. Если смотреть позитивно, то Андрей поменяется – вот увидите, – сказал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.

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1 комментарий

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Triada
Так то есть там лидеры и без него.
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