Евгений Свечников о том, может ли Андрей набрать 100 очков за сезон: «Да, 100%. Брат идет на ворота, как поезд. В него верят, он лидер «Каролины»

Евгений Свечников считает, что его брат Андрей может набрать 100 очков за сезон.

В минувшем сезоне нападающий «Каролины» провел 64 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 (23+32) баллов.

– Ваш брат Андрей Свечников наберет однажды 100 очков за регулярный чемпионат?

– 100%. Я думаю, да. Сейчас хоккей меняется – больше голов, передач. В то же время набирать очки тяжело. Но Андрей может это сделать. В него верят, видят на правильный ролях, он лидер команды.

И если посмотреть его хоккей, брат не просто по площадке катается, а идет на ворота, как поезд.

– Его подкосил разрыв крестообразных связок колена, полученный в марте? Вы сами через это прошли, вылетев почти на год.

– Когда Андрей пройдет через этот этап и посмотрит назад, то будет улыбаться. Мне так один тренер сказал: «Пусть пролетят 10 лет…»

В принципе так и есть. В моменте это трудно понять, ты попадаешь в тяжелую психологическую ситуацию. Но пройдешь через это, проявив терпение, и получишь опыт.

Андрей не первый год выступает в НХЛ. У него есть контракт с «Каролиной», есть стабильность. Внутреннее состояние у него хорошее.

Это у меня не было ничего в лиге, когда я пришел. Сравнивать тут нельзя. Но пройдет время, и это сделает его намного сильнее как человека и игрока. Если смотреть позитивно, то Андрей поменяется – вот увидите, – сказал нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.