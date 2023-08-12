Роман Ротенберг поздравил физкультурников с праздником: «Мы работаем ради побед и результатов, а их труд – это здоровье целой страны!»
Роман Ротенберг поздравил работников физической культуры с праздником.
«Сегодня в России отмечают День физкультурника. Когда занимаешься спортом профессионально, еще больше уважаешь людей, которые развивают физическую культуру и массовый спорт.
Мы работаем ради побед и результатов, а их труд – это здоровье целой страны! Путь множества великих спортсменов к олимпийским вершинам начинался с обычных уроков физкультуры. Школьные учителя прививают детям любовь к здоровому образу жизни, тягу к движению, спортивный азарт. Именно они зачастую угадывают в сотне детишек будущего чемпиона.
Важна работа и тех физкультурников, которые прививают любовь к занятиям спортом взрослым, – они буквально продлевают людям жизнь, делают ее счастливой и здоровой.
Спасибо всем работникам физической культуры за их важный труд!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.
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