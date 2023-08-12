Роман Ротенберг поздравил физкультурников с праздником: «Мы работаем ради побед и результатов, а их труд – это здоровье целой страны!»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг ЗОЖ любительский спорт массовый спорт Хоккей

Роман Ротенберг поздравил работников физической культуры с праздником.

«Сегодня в России отмечают День физкультурника. Когда занимаешься спортом профессионально, еще больше уважаешь людей, которые развивают физическую культуру и массовый спорт.

Мы работаем ради побед и результатов, а их труд – это здоровье целой страны! Путь множества великих спортсменов к олимпийским вершинам начинался с обычных уроков физкультуры. Школьные учителя прививают детям любовь к здоровому образу жизни, тягу к движению, спортивный азарт. Именно они зачастую угадывают в сотне детишек будущего чемпиона.

Важна работа и тех физкультурников, которые прививают любовь к занятиям спортом взрослым, – они буквально продлевают людям жизнь, делают ее счастливой и здоровой.

Спасибо всем работникам физической культуры за их важный труд!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале. 

14 комментариев

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Melnikov1968
Читаешь пост, вроде многое правильно. Но почему-то противно.
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Dayway
Ответ Melnikov1968
Читаешь пост, вроде многое правильно. Но почему-то противно.
Потому что одно дело заявлять и реализовывать все это на практике и совсем другое разбрасываться бравадными лозунгами, в то время, когда в реальности, мягко говоря, дела обстоят иначе
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bevooch
Ответ Melnikov1968
Читаешь пост, вроде многое правильно. Но почему-то противно.
Потому что СССР 2.0 копипастит тексты из прошлой версии СССР, и особо не парится даже в корректировках.
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Evgeny Trifonov
Тебя бы физруком в школу не взяли без блата, не то что тренером КХЛ.
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арап Петра Великого
Понятно. Страна физкультурная, население здоровое и спортивное. Можно пенсионный возраст еще немножко поднять и финансирование на медицины чуть урезать. Молодежь у нас правильная, а чем ей заняться мы еще год назад придумали...
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Ковид 07.10.52
В министры спорта собрался....интересно. сколько он плати в спортивные медиа за распространение своего пустословия...
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Антон Некрасов
Да кому нужны твои поздравления , неумолкающий, захвативший все что можно в хоккее, критин!
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Howard Wolowitz
Черчесова поздравил?
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Семён Миньёле
Шалимов, Талалаев и Пиджак Олегович принимают поздравления)
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Мукунку хороший
Сельдерей.. с праздником!
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Nekrasof
Сразу после Вовки, как же без него
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