Роман Ротенберг поздравил физкультурников с праздником: «Мы работаем ради побед и результатов, а их труд – это здоровье целой страны!»

Роман Ротенберг поздравил работников физической культуры с праздником.

«Сегодня в России отмечают День физкультурника. Когда занимаешься спортом профессионально, еще больше уважаешь людей, которые развивают физическую культуру и массовый спорт.

Мы работаем ради побед и результатов, а их труд – это здоровье целой страны! Путь множества великих спортсменов к олимпийским вершинам начинался с обычных уроков физкультуры. Школьные учителя прививают детям любовь к здоровому образу жизни, тягу к движению, спортивный азарт. Именно они зачастую угадывают в сотне детишек будущего чемпиона.

Важна работа и тех физкультурников, которые прививают любовь к занятиям спортом взрослым, – они буквально продлевают людям жизнь, делают ее счастливой и здоровой.

Спасибо всем работникам физической культуры за их важный труд!» – написал главный тренер и первый вице-президент в телеграм-канале.