Сергей Мурашов: «С «Питтсбургом» мы на связи. Они принимают мою позицию. Меня не торопят, следят за моей игрой»

Теги Локомотив Питтсбург НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сергей Мурашов Хоккей

Сергей Мурашов сообщил, что в «Питтсбурге» следят за его игрой.

«Питтсбург» задрафтовал Мурашова в 2022 году под общим 118-м номером.

– Ты прошлый сезон провел очень удачно. Сейчас взяли в Казань с основной командой. Из  «Питтсбурга» уже звонят, интересуются, когда приедешь?

– С «Питтсбургом» мы на связи. Есть люди, которые занимаются работой с задрафтованными игроками. Познакомился с тренером вратарей из системы.

Но они принимают мою позицию. Я сделаю так, как будет лучше для моего развития. Меня не торопят, следят за моей игрой. 

– Ты уже второй предсезонный турнир за это лето проводишь в Казани. Как тебе город?

– В Казани я был и ранее. Приезжали сюда на игры с молодежкой. Красивый город: и в центре побывали, и мечеть посмотрели. Сразу бросается в глаза, что здесь чисто. В целом, хороший, приятный город, – сказал вратарь «Локомотива».

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3 комментария

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Strannix
На тебя вся надежда, надеюсь дорастет хотя бы до уровня Сорокина.
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Jeff Lebowski
Из раздевалки Питтсбурга
Кто-то звонит в милицию:
Там его поставили
В непривычную позицию.
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wolkov
Ответ Strannix
На тебя вся надежда, надеюсь дорастет хотя бы до уровня Сорокина.
ну так он не задержится у нас в таком случае. к сожалению и бут и симашев через пару лет в са рванут🤷‍♂️
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