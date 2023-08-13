Сергей Мурашов: «С «Питтсбургом» мы на связи. Они принимают мою позицию. Меня не торопят, следят за моей игрой»
Сергей Мурашов сообщил, что в «Питтсбурге» следят за его игрой.
«Питтсбург» задрафтовал Мурашова в 2022 году под общим 118-м номером.
– Ты прошлый сезон провел очень удачно. Сейчас взяли в Казань с основной командой. Из «Питтсбурга» уже звонят, интересуются, когда приедешь?
– С «Питтсбургом» мы на связи. Есть люди, которые занимаются работой с задрафтованными игроками. Познакомился с тренером вратарей из системы.
Но они принимают мою позицию. Я сделаю так, как будет лучше для моего развития. Меня не торопят, следят за моей игрой.
– Ты уже второй предсезонный турнир за это лето проводишь в Казани. Как тебе город?
– В Казани я был и ранее. Приезжали сюда на игры с молодежкой. Красивый город: и в центре побывали, и мечеть посмотрели. Сразу бросается в глаза, что здесь чисто. В целом, хороший, приятный город, – сказал вратарь «Локомотива».
Кто-то звонит в милицию:
Там его поставили
В непривычную позицию.