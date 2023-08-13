Овечкин о том, какой бы дал совет 18-летнему себе: «Сказать хозяину «Вашингтона», чтобы делал быстрее хорошую команду. Долго ждали Кубок Стэнли, «Питтсбург» сделал это раньше»

Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Тед Леонсис Хоккей

Александр Овечкин рассказал о том, какой совет дал бы себе 18-летнему.

«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду.

Долго мы ждали Кубок Стэнли и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше.

«Питтсбург» сделал это раньше, подписывая нужных им ветеранов», – сказал капитан «Вашингтона». 

Россиянин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Клуб выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. «Питтсбург» за время выступления Овечкина в лиге завоевал трофей трижды (2009, 2016, 2017 годы). 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STLJAZZ
Совет, скорее не себе, а менеджменту клуба)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ч
И выиграл бы три подряд, если бы в 18 их Вашики не остановили бы. Там все конечно на тоненького было (((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Сказал бы хозяину плештим быстрее получать гражданство США, ведь оно удобнее и престижнее российского.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STLJAZZ
Плюс, Питтсбург подписывал не ветеранов, а укомплектовывал звенья доступными игроками. В одном сезоне Мюррэй протащил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Зырянов
18-летний Овечкин посоветовал бы "Вашингтону" взять под первым номером Малкина.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий