Овечкин о том, какой бы дал совет 18-летнему себе: «Сказать хозяину «Вашингтона», чтобы делал быстрее хорошую команду. Долго ждали Кубок Стэнли, «Питтсбург» сделал это раньше»

Александр Овечкин рассказал о том, какой совет дал бы себе 18-летнему.

«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду.

Долго мы ждали и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше.

« » сделал это раньше, подписывая нужных им ветеранов», – сказал капитан « ».

Россиянин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Клуб выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. «Питтсбург» за время выступления Овечкина в лиге завоевал трофей трижды (2009, 2016, 2017 годы).