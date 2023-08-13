Овечкин о том, какой бы дал совет 18-летнему себе: «Сказать хозяину «Вашингтона», чтобы делал быстрее хорошую команду. Долго ждали Кубок Стэнли, «Питтсбург» сделал это раньше»
Александр Овечкин рассказал о том, какой совет дал бы себе 18-летнему.
«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду.
Долго мы ждали Кубок Стэнли и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше.
«Питтсбург» сделал это раньше, подписывая нужных им ветеранов», – сказал капитан «Вашингтона».
Россиянин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Клуб выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. «Питтсбург» за время выступления Овечкина в лиге завоевал трофей трижды (2009, 2016, 2017 годы).
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