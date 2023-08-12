Овечкин назвал топ-3 интриг следующего сезона НХЛ: «Обмен Карлссона, поменяют ли Кузнецова и сколько забьет Овечкин»

Александр Овечкин назвал топ-3 интриг нового сезона НХЛ.

«Обмен Карлссона, поменяют ли Кузнецова и сколько забьет Овечкин», – сказал капитан « ».

37-летний Овечкин забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах за карьеру. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне форвард забросил 42 шайбы в 73 играх.

32-летний защитник дебютирует за « » после обмена из «Сан-Хосе», «Кэпиталс» и «Пингвинс» выступают в одном дивизионе. В прошлом сезоне швед набрал 101 очко в 82 играх и выиграл «Норрис Трофи».

Ранее неоднократно сообщалось, что «Вашингтон» может обменять 31-летнего форварда . Сам Овечкин сказал, что не хотел бы этого.