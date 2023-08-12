Овечкин назвал топ-3 интриг следующего сезона НХЛ: «Обмен Карлссона, поменяют ли Кузнецова и сколько забьет Овечкин»

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Эрик Карлссон Евгений Кузнецов Чемпионат.com Хоккей

Александр Овечкин назвал топ-3 интриг нового сезона НХЛ.

«Обмен Карлссона, поменяют ли Кузнецова и сколько забьет Овечкин», – сказал капитан «Вашингтона». 

37-летний Овечкин забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне форвард забросил 42 шайбы в 73 играх. 

32-летний защитник Эрик Карлссон дебютирует за «Питтсбург» после обмена из «Сан-Хосе», «Кэпиталс» и «Пингвинс» выступают в одном дивизионе. В прошлом сезоне швед набрал 101 очко в 82 играх и выиграл «Норрис Трофи». 

Ранее неоднократно сообщалось, что «Вашингтон» может обменять 31-летнего форварда Евгения Кузнецова. Сам Овечкин сказал, что не хотел бы этого

 

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1 комментарий

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Rahym Hommadow
Да интригу я бы назвал только одного из трёх из версии Сан Сколько гол положит Великий
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+1
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