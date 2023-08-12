Татар может быть интересен «Питтсбургу» из-за пропуска старта сезона Генцелом
Форвард Томаш Татар может быть интересен «Питтсбургу».
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман предположил, что у клуба есть интерес к 32-летнему словацкому нападающему.
«Пингвинс» могут рассматривать варианты усиления атаки на фоне того, что форвард Джейк Генцел пропустит стартовый отрезок сезона после операции на голеностопе.
В минувшем сезоне Татар набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» при полезности «+41».
Его зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 миллиона долларов.
По данным CapFriendly, «Питтсбург» превышает потолок зарплат на 80 тысяч долларов (без учета возможного помещения Генцела в список травмированных на долгий срок игроков).
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