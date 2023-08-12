Татар может быть интересен «Питтсбургу» из-за пропуска старта сезона Генцелом

Форвард Томаш Татар может быть интересен «Питтсбургу».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман предположил, что у клуба есть интерес к 32-летнему словацкому нападающему.

«Пингвинс» могут рассматривать варианты усиления атаки на фоне того, что форвард пропустит стартовый отрезок сезона после операции на голеностопе.

В минувшем сезоне набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за « » при полезности «+41».

Его зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 миллиона долларов.

По данным CapFriendly, « » превышает потолок зарплат на 80 тысяч долларов (без учета возможного помещения Генцела в список травмированных на долгий срок игроков).