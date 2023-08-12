Татар может быть интересен «Питтсбургу» из-за пропуска старта сезона Генцелом

Теги возможные переходы Нью-Джерси Питтсбург НХЛ Томаш Татар Джейк Генцел Хоккей

Форвард Томаш Татар может быть интересен «Питтсбургу».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман предположил, что у клуба есть интерес к 32-летнему словацкому нападающему.

«Пингвинс» могут рассматривать варианты усиления атаки на фоне того, что форвард Джейк Генцел пропустит стартовый отрезок сезона после операции на голеностопе. 

В минувшем сезоне Татар набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» при полезности «+41». 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 миллиона долларов.

По данным CapFriendly, «Питтсбург» превышает потолок зарплат на 80 тысяч долларов (без учета возможного помещения Генцела в список травмированных на долгий срок игроков). 

4 комментария

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Дима Миронов
а сколько хочет сам татар?
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Вячеслав Лобачев
вот бы его в ак барс с такой фамилией)
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Du Du
Ответ Дима Миронов
а сколько хочет сам татар?
3 млн на 2 года - было бы хорошо.
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Вадим Сидоров
Ответ Дима Миронов
а сколько хочет сам татар?
2,5 млн - 3 млн в год
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