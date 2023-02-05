50-летний Ягр опередил Гретцки, забив 1099-й гол в карьере c учетом сборных
Яромир Ягр превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам.
50-летний нападающий «Кладно» забил гол и отметился результативной передачей в матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» (4:5).
Этот гол стал 1099-м в карьере Ягра с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную.
Он опередил Уэйна Гретцки, который забил 1098 голов за карьеру.
Гретцки забил 1016 голов в НХЛ, 56 шайб – в WHA, 26 голов за сборную Канады.
1100
1100
Смерть в лицо нам дышит...
Я вот, скажем, ориентировался на данные с сайта Элитпроспектс, пару месяцев назад стало интересно, кто забил больше всех.
Но для меня встал вопрос, какие голы считать, а какие нет?
Евротур допустим считать? Или голы во второй лиге, голы в АХЛ? Голы того же Бобби Халла в ВХА считать или нет?
Так что у меня уже тогда Ягр по подсчетам забил больше 1100 голов и он был первый.
Овечкин в Топ-5
Ягр, Гретцки, Хоу, Халл, Овечкин
У меня получилось вот так, но, опять-таки, может метод подсчета выбирал некорректный
Овечкину придётся ещё года на 2-3 продлиться.