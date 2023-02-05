50-летний Ягр опередил Гретцки, забив 1099-й гол в карьере c учетом сборных

Теги Яромир Ягр Уэйн Гретцки Сборная Чехии по хоккею НХЛ чемпионат Чехии Кладно Хоккей

Яромир Ягр превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам.

50-летний нападающий «Кладно» забил гол и отметился результативной передачей в матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» (4:5).

Этот гол стал 1099-м в карьере Ягра с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную.

Он опередил Уэйна Гретцки, который забил 1098 голов за карьеру.

Гретцки забил 1016 голов в НХЛ, 56 шайб – в WHA, 26 голов за сборную Канады.

6 комментариев

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Velirpa
Ответ АлкоЛоко
сколько у овечкина? кто в топ-3?
panic in the city.
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Booligan
1100
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1100
Смерть в лицо нам дышит...
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Febanacci-88
Нужно понимать какой формат подсчёта
Я вот, скажем, ориентировался на данные с сайта Элитпроспектс, пару месяцев назад стало интересно, кто забил больше всех.
Но для меня встал вопрос, какие голы считать, а какие нет?
Евротур допустим считать? Или голы во второй лиге, голы в АХЛ? Голы того же Бобби Халла в ВХА считать или нет?

Так что у меня уже тогда Ягр по подсчетам забил больше 1100 голов и он был первый.

Овечкин в Топ-5

Ягр, Гретцки, Хоу, Халл, Овечкин

У меня получилось вот так, но, опять-таки, может метод подсчета выбирал некорректный
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Mephi027
Во даёт, дед... До 60 собрался играть на проф уровне?

Овечкину придётся ещё года на 2-3 продлиться.
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АлкоЛоко
сколько у овечкина? кто в топ-3?
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RED_WINGS
легенда
+5
0
+5
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