50-летний Ягр опередил Гретцки, забив 1099-й гол в карьере c учетом сборных

превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам.

50-летний нападающий « » забил гол и отметился результативной передачей в матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» (4:5).

Этот гол стал 1099-м в карьере Ягра с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную.

Он опередил , который забил 1098 голов за карьеру.

Гретцки забил 1016 голов в НХЛ, 56 шайб – в WHA, 26 голов за сборную Канады.