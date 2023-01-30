Уэйн Гретцки: «У Овечкина есть шанс побить мой рекорд. Надеюсь, он это сделает – не переживаю из-за этого»
Уэйн Гретцки надеется, что Александр Овечкин побьет его рекорд.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).
«Мне все время говорят: «Ты беспокоишься из-за рекорда?» Я не переживаю из-за этого.
Однажды, когда я сидел с отцом, я сказал: «Я так нервничаю из-за того, что побью рекорд Горди Хоу». И мой папа, он такой умный, ответил: «Не беспокойся об этом. Горди гордится тобой. Однажды ты будешь таким же, когда другой парень побьет твой рекорд». И я сказал: «Хорошо», и вот где мы сегодня.
У него есть шанс, и я надеюсь, что он это сделает. Это хорошо для хоккея», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.
Красиво рейтинг накручиваешь, кстати. Красивее только этот аккаунт вскоре будет выпилен, гг.