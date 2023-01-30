Уэйн Гретцки: «У Овечкина есть шанс побить мой рекорд. Надеюсь, он это сделает – не переживаю из-за этого»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Горди Хоу Хоккей

Уэйн Гретцки надеется, что Александр Овечкин побьет его рекорд.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).

«Мне все время говорят: «Ты беспокоишься из-за рекорда?» Я не переживаю из-за этого.

Однажды, когда я сидел с отцом, я сказал: «Я так нервничаю из-за того, что побью рекорд Горди Хоу». И мой папа, он такой умный, ответил: «Не беспокойся об этом. Горди гордится тобой. Однажды ты будешь таким же, когда другой парень побьет твой рекорд». И я сказал: «Хорошо», и вот где мы сегодня.

У него есть шанс, и я надеюсь, что он это сделает. Это хорошо для хоккея», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.

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12 комментариев

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Boser Bube
Ответ IrbIS
ну какой рекорд? 80 голов, а у овцова 3 за 10 игр, а в следующем году 38 уже, глоры верят что свои 20-25 за сезон он нашакалит в большинстве, но это всего лишь их иллюзии
А за последние 23 игры - 19. Но тебя, евгения, послушать, то он и 800 до нового года не забил.
Красиво рейтинг накручиваешь, кстати. Красивее только этот аккаунт вскоре будет выпилен, гг.
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Ковид 07.10.52
Ответ Arsen_Kop
скорее все же за океаном , а не у нас. нхловская история. Куча мерча на этой теме, баблишко, опять же, поэтому ажитация усиливается.
т.е. по вашему им кроме нхл и гордиться нечего...ха-ха...
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TR31HK
Вот это настоящие слова: Горди гордится тобой. Ты побьёшь его рекорд. И ты будешь гордиться, когда побьют твой рекорд.
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Герцог Анжуйский
А потом Макдэвид подтянется
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corazón blanco
Рекорды для того и устанавливаются, чтобы кто-то их превзошёл. Да и за Уэйном все равно останется один - "вечный рекорд".
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+3
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Arsen_Kop
Ответ Ковид 07.10.52
И правильно ..чего беспокоиться, все-равно останешься в памяти, как лучший хоккеист своего времени...Это у нас переживают , что будет лучшим бомбардиром в ненавистной америке, потому что у себя соревнований приличных нет и гордиться не чем...
скорее все же за океаном , а не у нас. нхловская история. Куча мерча на этой теме, баблишко, опять же, поэтому ажитация усиливается.
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-1
-1
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Ковид 07.10.52
И правильно ..чего беспокоиться, все-равно останешься в памяти, как лучший хоккеист своего времени...Это у нас переживают , что будет лучшим бомбардиром в ненавистной америке, потому что у себя соревнований приличных нет и гордиться не чем...
+7
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Den_94
Деды решили сегодня знатно поджечь местных икспердов. Сейчас сюда с соседней ветки весь зерг прибежит
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-1
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IrbIS
ну какой рекорд? 80 голов, а у овцова 3 за 10 игр, а в следующем году 38 уже, глоры верят что свои 20-25 за сезон он нашакалит в большинстве, но это всего лишь их иллюзии
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-6
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Михаил Солдатенков
Только не показывайте эту запись Шмурнову.
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Bartez1986
Больше всех из-за этого рекорда беспокоится Кукич. Адекватные люди просто ждут
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Derek Apple
Очень долго рекорд держится, так что в любом случае, Грецки примет все с гордостью...
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