Уэйн Гретцки: «У Овечкина есть шанс побить мой рекорд. Надеюсь, он это сделает – не переживаю из-за этого»

надеется, что побьет его рекорд.

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).

«Мне все время говорят: «Ты беспокоишься из-за рекорда?» Я не переживаю из-за этого.

Однажды, когда я сидел с отцом, я сказал: «Я так нервничаю из-за того, что побью рекорд ». И мой папа, он такой умный, ответил: «Не беспокойся об этом. Горди гордится тобой. Однажды ты будешь таким же, когда другой парень побьет твой рекорд». И я сказал: «Хорошо», и вот где мы сегодня.

У него есть шанс, и я надеюсь, что он это сделает. Это хорошо для хоккея», – сказал лучший бомбардир в истории .